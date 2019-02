iliad ha un grosso | grossissimo problema

pantareinews

(Di sabato 2 febbraio 2019)ha un grandissimoche inficia tutte le buone tariffe e tutte le buone intenzioni della società francese. Il più grandedella compagni telefonica mobile è che non funziona, non si possono effettuare chiamate e non si può navigare.Nella migliore delle ipotesi almeno una delle due funzioni è disponibile e si può cercare di rimediare in qualche modo, ma quando sono entrambe a venir meno le cose diventano parecchio complicate.Se a questo, magari, aggiungiamo che grazie alle chiamate illimitate il telefono fisso non serve più, si è rinunciato al fisso, quindi non è possibile alcuna alternativa al mobile, l’impossibilità di chiamare è totale.Il più grandediÈ oltremodo ridicolo sentire i classici fan boy dire che per il prezzo introdotto danel mercato mobile bisogna accontentarsi. Assolutamente no! Non bisogna accontentarsi mai, ...