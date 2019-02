Google sta testando l’integrazione di numerose funzioni di Inbox all’interno di Gmail

Google Assistant conosce il dialetto barese e risponde a tono come Lino Banfi : Un trick segnalato dalla pagina Facebook 'Bari VHS' dimostra come Google Assistant sia in grado di rispondere a uno dei più classici insulti in dialetto barese citando Lino Banfi. L'Assistente Google in questo caso sfodera l'intercalare dialettale del capoluogo della Puglia trasformando la 'A' di Bari in 'E' in stile Lino Banfi. L'articolo Google Assistant conosce il dialetto barese e risponde a tono come Lino Banfi proviene da TuttoAndroid.

Come aggiungere stampante a Google Cloud Print : Volete collegare la vostra stampante ad Internet per stampare da remoto ma non sapete Come fare? In questa guida odierna vi spiegheremo nello specifico Come aggiungere stampante a Google Cloud Print così da usare qualunque leggi di più...

L'intelligenza artificiale di Google batte i campioni di Starcraft : Dopo gli scacchi e Go, ha acquisito conoscenze pari a 200 anni di gioco. Più lenta dei giocatori umani, ha vinto tutti i martch tranne uno

Se insultate Assistant in barese - Google vi risponde citando Lino Banfi : Per poi aggiornare al mondo hi-tech un tipico detto barese. Il colosso californiano di Mountain View ha così nascosto nel codice dell'assistente vocale un piccolo rimando alla cultura barese. Come ...

La gamma 2019 di Android TV targata Philips offre il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa : Qualche giorno fa Philips ha presentato la nuova gamma di TV dotate di Android TV e, in alcuni casi, del supporto ad Amazon Alexa. Scopriamole insieme. L'articolo La gamma 2019 di Android TV targata Philips offre il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 72 stabile sbarca sul Play Store con novità legate alla modalità Incognito : La versione stabile di Google Chrome 71 atterra sul Play Store, portando novità legate alle notifiche della modalità Incognito e altri piccoli aggiustamenti. L'articolo Google Chrome 72 stabile sbarca sul Play Store con novità legate alla modalità Incognito proviene da TuttoAndroid.

Google dichiara guerra alla disinformazione in vista delle elezioni europee : Logo di Google al Mobile World Congress del 2017. (foto: David Ramos/Getty Images) Il 29 gennaio Google ha pubblicato il suo piano per arginare la disinformazione che potrebbe arrivare da interferenze esterne alle prossime elezioni europee di maggio, ed evitare così uno scenario simile al giorno in cui l’Europa si è risvegliata con la Brexit, quando Google ha registrato un picco di ricerche britanniche su parole chiave come “cosa significa ...

Google Chrome testa una barra degli indirizzi più “svelta” e funzionale : Google ha individuato una soluzione per migliorare l'esperienza d'uso di Chrome che per il momento è in test nelle versioni Chrome Dev e Canary L'articolo Google Chrome testa una barra degli indirizzi più “svelta” e funzionale proviene da TuttoAndroid.

L'IA di Google DeepMind sconfigge alcuni campioni di StarCraft 2 : Per chi non conoscesse Google DeepMind, deve sapere che si tratta di un'azienda che tratta la creazione e sviluppo di IA. Recentemente la loro intelligenza artificiale nota col nome di AlphaStar è riuscita a sconfiggere per 10 a 1 alcuni dei migliori giocatori di StarCraft 2, famoso strategico di Blizzard.Come riporta Rock Paper Shotgun, sembra che AlphaStar abbia impiegato una settimana per imparare molteplici strategie, per farlo ha dovuto ...

In questo momento Google sta introducendo le chiamate VoIP : 25 Gennaio 2019 - Grossa novità nel mondo della telefonia mobile: Google ha iniziato il rilascio delle chiamate VoIP per l'app Google Voice . Si tratta di un passaggio importante per l'azienda di Mountain View: Google Voice finora ...

Google Maps testa le segnalazioni di incidenti e autovelox alla Waze : Google Maps continua ad arricchirsi introducendo funzionalità che hanno decretato il successo di un'app come Waze. Ecco le ultime L'articolo Google Maps testa le segnalazioni di incidenti e autovelox alla Waze proviene da TuttoAndroid.

Ecco un’anteprima del sistema HMI di Google in arrivo sull’auto elettrica Polestar 2 : Polestar ha twittato interessanti anticipazioni sul nuovo sistema HMI di Google, il cui esordio dovrebbe avvenire nel corso del 2018 con Polestar 2 L'articolo Ecco un’anteprima del sistema HMI di Google in arrivo sull’auto elettrica Polestar 2 proviene da TuttoAndroid.

Le parole più cercate su Google in Italia nel 2018. Ecco le statistiche ufficiali : Mondiali di Russia, Royal Wedding, Cristiano Ronaldo, Sergio Marchionne tra le parole più cercate su Google: la classifica

Poweramp supporta ora Android Auto e migliora l’integrazione con Google Assistant : La nuova versione di Poweramp aggiunge il supporto ad Android Auto, migliora il supporto a Google Assistant e porta numerose altre novità. L'articolo Poweramp supporta ora Android Auto e migliora l’integrazione con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.