Ancelotti | Hamsik in Cina?C' è trattativa

Napoli - Hamsik al Dalian Yifang : Ancelotti conferma - “credo che il calciatore voglia andare in Cina - siamo pronti ad accontentarlo” : Marek Hamsik è vicinissimo a lasciare il Napoli dopo 12 anni in maglia azzurra. Nel post partita di Napoli-Sampdoria, dopo avergli concesso una standing ovation nel finale, il tecnico Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport ha confermato la trattativa tra Hamsik e i cinesi del Dalian Yifang: “la trattativa c’è – ha detto Ancelotti – e credo che se si sia aperta, c’è l’intenzione del calciatore di ...

Ancelotti : «Hamsik? Non c’è bisogno dei sosia per sostituire i giocatori» : «A Milano serata storta» «Hamsik? Non so come andrà a finire, c’è la volontà del giocatore di provare una nuova esperienza, ha espresso questo desiderio. Per quello che ha fatto nel Napoli, per la serietà che ha messo, nessuno in società si sente in diritto di dire “no non andare via”. C’è una trattativa in corso. Dopodiché cercheremo di trovare le alternative. Diawara avrà l’opportunità di giocare di più. Ovviamente non ...

Ancelotti : «Se c’è la volontà - e credo ci sia - di Hamsik lo lasceremo andare» : L’allenatore del Napoli carlo Ancelotti ai microfoni di Sky al termine della gara vinta al San Paolo contro la Sampdoria: Soddisfatto? «Mi aspettavo questa reazione dal gruppo. L’anormalità è stata la partita di martedì, anche con la Lazio avevamo fatto una grande partita Oggi c’era la volontà di affondare meglio, perché ci era mancata la profondità, oggi abbiamo fatto molto bene. I gol vengono quando sorprendi. Zielinski ha ...

Napoli-Samp - Ancelotti conferma Allan - Insigne - Maksimovic. C’è Hamsik : In porta Meret Carlo Ancelotti concede una seconda chance ai calciatori che hanno deluso contro il Milan in Coppa Italia. E contro la Sampdoria in campionato, schiera dal primo minuto Maksikovic, Allan e Insigne. Ritorno in campo per Hamsik. Davanti, Milik. In porta Meret. Questa la formazione: Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj, Maksimovic, Albiol, Mario Rui; Callejon, Hamsik, Allan, Zielinski, Milik, Insigne A disposizione: Ospina, Karnezis, ...

Napoli - Ancelotti ritrova tutti : gruppo al completo con Hamsik : Due belle notizie per il Napoli che ieri ha cominciato a lavorare in vista della doppia sfida al Milan tra campionato e Coppa Italia, Carlo Ancelotti, dopo le tante defezioni della scorsa settimana ...

Hamsik - orgoglio Napoli : 'Il club è cresciuto con me - Ancelotti è un vincente. Fiero del record di gol e presenze' : Anni da leader, che il centrocampista slovacco ha ripercorso ai microfoni del sito ufficiale dell' Uefa : "In questo tempo il Napoli è cresciuto e diventato una delle squadre migliori del mondo. ...

Napoli - Hamsik : 'Siamo al top in Europa. Sarri-Ancelotti? Diversi - ma entrambi grandi' : In questo tempo il Napoli è cresciuto e diventato una delle squadre migliori del mondo. Abbiamo puntato a vincere il campionato in Italia per alcuni anni. Sfortunatamente abbiamo solo sfiorato il ...