Prato | minaccia e aggredisce agenti | fermato clandestino magrebino

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Ancora un"aggressione ai danni di un membro delle forze dell"ordine in servizio, questa volta la notizia arriva da.Nella serata di ieri alcunidella polizia di Stato, impegnati in un"operazione di servizio straordinario di controllo per le vie del centro, hanno avvicinato un gruppetto di persone che si trovava nelle vicinanze di un distributore automatico di piazza Duomo.Si trattava di 4 uomini di nazionalità marocchina e di una italiana da poco maggiorenne, tutti individui già noti alle autorità a causa di precedenti connessi col consumo o lo spaccio di sostanze stupefacenti. Uno di questi, un 20enne, è risultatodurante le operazioni di identificazione, cosa che può spiegare il perché del suo nervosismo e della sua aggressività nei confronti dei poliziotti. Il pregiudicato marocchino ha iniziato ad insultare ere gli uomini in divisa, arrivando persino ...