Intensa nevicata sul vercellese | ' Limitate gli spostamenti'

Intensa nevicata su Potenza : entro domani possibile mezzo metro di neve : Un vasto vortice di bassa pressione si è sviluppato nel mar Tirreno, tra Sardegna e Sicilia, e da diverse ore sta ruotando su gran parte del c entro -sud scatenando piogge estese, temporali e anche...

Maltempo : Intensa nevicata nelle aree colpite dal terremoto in Centro Italia : intensa nevicata nelle scorse ore nelle aree del Centro Italia colpite dal terremoto nel 2016: dall’alba la neve sta ricoprendo Amatrice e Accumoli. Si registrano disagi alla viabilità interna e alle strade di accesso alle zone abitate. Nessuna criticità lungo la Salaria, che risulta percorribile in entrambi i sensi. L'articolo Maltempo: intensa nevicata nelle aree colpite dal terremoto in Centro Italia sembra essere il primo su Meteo Web.