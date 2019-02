Euro 2020 | biglietti in vendita dal 12 giugno al 12 luglio

Euro 2020 - meno di cinquecento giorni al via della rassegna continentale : dal 12 giugno via alla vendita dei biglietti : La UEFA ha ufficializzato la finestra temporale (12 giugno/12 luglio) per l’acquisto dei biglietti destinati al cosiddetto ‘general public’ Mancano meno di 500 giorni al calcio d’inizio di UEFA Euro 2020, la massima competizione continentale che sarà ospitata per la prima volta in ben 12 diverse città Europee tra cui Roma, che avrà il privilegio di ospitare la partita inaugurale (Stadio Olimpico, 12 giugno 2020). In ...

Calcio - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Euro2020 - Gravina : “grande occasione per il paese” : Attesa per Euro 2020. Sarà “una grande occasione per tutto il paese, lascera’ un’eredita’ importante”, si pensa già all’evento inaugurale a Roma, il presidente della federcalcio Gabriele Gravina sottolinea il valore dell’evento. “La Figc – dichiara il numero uno di via Allegri – e’ impegnata con passione e professionalita’ nel garantire il massimo supporto alla Uefa ...

Calcio - 500 giorni agli Europei 2020. Gabriele Gravina : “Una chance per il Paese perché lascerà un’eredità importante” : È iniziato ufficialmente oggi il countdown verso gli Europei 2020, che per la prima volta nella loro storia avranno una struttura itinerante con 12 città coinvolte: Roma, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e San Pietroburgo. 500 giorni al Calcio d’inizio, che sarà dato il 12 giugno 2020 alla Stadio Olimpico della Città Eterna, e questa grande novità cercherà di attirare ...

Al via a Fiumicino countdown Euro 2020 : ANSA, - Fiumicino, 29 GEN - Da oggi, anche all'aeroporto di Fiumicino, è scattato ufficialmente il conto alla rovescia per il calcio d'inizio degli Europei 2020, la cui partita inaugurale si svolgerà ...

