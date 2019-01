Your Honor | Bryan Cranston torna protagonista in un legal thriller

blogo

: #YourHonor, Bryan Cranston torna protagonista in un legal thriller - PaoloSutera : #YourHonor, Bryan Cranston torna protagonista in un legal thriller - cinemaniaco_fb : Bryan Cranston sarà protagonista di Your Honor, miniserie targata Showtime - - cinemaniaco_fb : Bryan Cranston sarà protagonista di Your Honor, miniserie targata Showtime -

(Di venerdì 1 febbraio 2019)Per il suo ritorno in una serie tv daha deciso di farsi circondare da dei pezzi grossi della serialità inglese ed americana. Showtime ha annunciato, durante il Television Critics Association press tour, che l'attoredi Breaking Bad sarà al centro di, intrigantebasato sul drama israeliano Kvodo.Sesarà davanti alla macchina da presa (ma anche produttore esecutivo) di questo progetto, la scrittura è affidata a Peter Moffat (dal cui Criminal Justice è stato tratto The Night Of della Hbo), mentre Robert e Michelle King, creatori di The Good Wife e The Good Fight, saranno i produttori.in unpubblicato su TVBlog.it 01 febbraio 2019 00:31.