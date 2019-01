Via libera alla riforma | Serie A e B possono tornare a 18 squadre

Istat - dalle commissioni di Camera e Senato Via libera alla nomina di Gian Carlo Blangiardo presidente : La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il via libera, con 33 voti a favore, alla nomina del demografo Gian Carlo Blangiardo quale presidente dell'Istat, l'Istituto nazionale di ...

I detenuti potranno videochiamare con Skype : Via libera del ministero : I detenuti potranno videochiamare con Skype: via libera del ministero L’utilizzo del software per comunicare con i parenti è previsto da una circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Si potranno effettuare fino a sei conversazioni al mese, al massimo di un’ora, sotto l'osservazione della polizia ...

Via libera a Blangiardo presidente Istat - Forza Italia vota con la maggioranza. Ancora irrisolto il nodo Consob : Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla nomina di Gian Carlo Blangiardo alla presidenza dell'Istat. Blangiardo, nominato dal Cdm, ha ottenuto 33 voti favorevoli su 47. Il presidente dell'Istat indicato ha raggiunto il quorum dei 2/3, bastavano infatti 32 voti su 47. Oltre a Forza Italia, Lega e M5s ha votato a favore anche Fratelli d'Italia.La votazione era stata rinviata la settimana scorsa perchè Forza ...

Istat - commissioni Affari costituzionali danno Via libera a nomina di Blangiardo alla presidenza. Determinante Forza Italia : Le commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato hanno votato parere favorevole alla proposta di nomina di Gian Carlo Blangiardo alla presidenza dell’Istat. I voti a Montecitorio sono stati 18 a favore, 5 contrari e un astenuto. Determinante la decisione di Forza Italia di votare sì, dato che il quorum richiesto era dei due terzi. Anche a Palazzo Madama, gli azzurri hanno votato con la maggioranza, contribuendo al via libera con 33 voti a ...

Istat - Via libera di Senato e Camera : Blangiardo è il nuovo presidente : ROMA - Con 18 voti a favore, 5 contrari e un astenuto la commissione Affari Costituzionali del Senato ha dato parere favorevole alla proposta di nomina di Gian Carlo Blangiardo a presidente dell'Istat.

Pensioni : Q100 - Via libera alle istanze di uscita anticipata : Il famigerato meccanismo della Quota 100 è in vigore da poche ore e oltre mille persone hanno già presentato istanza di prepensionamento presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale mentre si attendono ancora molti provvedimenti attuativi tra circolari e regolamenti. Oltre 1000 domande presentate per Quota 100 "Giornata importante, dopo anni e anni di battaglia, un referendum negato e manifestazioni di piazza, oggi è data da segnare in ...

Gruppo PSA - Via libera ai test di guida autonoma in Cina : La Cina diventa sempre più terra di sperimentazione per la guida autonoma, confermando la propria apertura allinnovazione. Dopo le autorizzazioni concesse alla Ford, con la partner Baidu, alla Mercedes e alla BMW, è la volta del Gruppo PSA a ottenere la licenza per avviare test di guida autonomi su strade aperte in Cina (Chongqing). PSA, primo costruttore automobilistico francese a ottenere questo risultato in Cina, sottolinea così la sua ...

Decreto semplificazioni - Via libera del Senato : ROMA - Dopo giorni di tira e molla, il Decreto legge semplificazioni incassa il via libera del Senato con 142 voti favorevoli, 74 contrari e 10 astenuti. Il testo passa alla Camera e deve essere ...

Pensioni : Via libera dall'Inps sulla Quota 100 - sull'anzianità e sull'Opzione donna : Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto "decretone", contenente gli interventi di riforma previsti dal Governo con il "pacchetto Pensioni" non si è fatta attendere la risposta dell'Inps. L'Istituto pubblico di previdenza ha infatti diramato alcuni importanti aggiornamenti con il messaggio numero 395 del 29 gennaio 2019, all'interno del quale si parla esplicitamente delle "modalità di presentazione delle domande di pensione ...

Jindal - Via libera alle esportazioni : È stato assolto con formula piena Maneesh Kumar , l'amministratore dell'indiana Jindal Saw Italia Spa, ex Sertubi, difeso dall'avvocato Giovanni Borgna del foro di Trieste . La decisione è stata ...

Torino - gli animalisti occupano il mattatoio e si incatenano. I poliziotti li trascinano Via per liberare l’impianto : 97 denunce : Cento attivisti antispecisti di 269 Libération Animale hanno occupato nella notte il mattatoio di Torino. ”Venuti da tutta Europa, Belgio, Francia, Italia, Svizzera, dalle ore 2 di mattina ci siamo incatenati al mattatoio lungo il corridoio in cui gli animali vengono spinti prima di essere uccisi con l’obiettivo di impedire con i nostri corpi il massacro degli animali”, spiegano i manifestanti in una nota. L’occupazione ha provocato ...

Sea Watch : prosegue braccio di ferro - al largo di Siracusa. Atteso Via libera sbarco minori : Resta al largo del porto di Siracusa la nave con a bordo i 47 migranti soccorsi in mare otto giorni fa. Il ministro degli Interni Salvini ha duramente criticato il no dell'Olanda ad accogliere i ...

Grecia - Via libera a Macedonia del Nord : 18.06 Il Parlamento greco ha approvato lo storico accordo sul nuovo nome della Macedonia, mettendo fine a una querelle diplomatica che contrapponeva i due Paesi da decenni. La modifica del nome in Macedonia del Nord apre la strada a Skopje all'ingresso nella Nato e nell'Ue. Due settimane fa, il Parlamento macedone aveva ratificato l'accordo con Atene e si attendeva il via libera dei deputati greci perché entrasse in vigore.

Congedo di paternità - Via libera Ue a 10 giorni obbligatori : MILANO - Bruxelles si prepara a dare un nuovo input importante ai Paesi in materia di famiglia. Consiglio e Parlamento europeo hanno trovato un'intesa per introdurre nuove regole che garantiscano ...