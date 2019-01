Toscana | codice arancio piogge nel Nord

Maltempo : Toscana - codice giallo per neve : ANSA, - FIRENZE, 29 GEN - Una nuova perturbazione proveniente dal Nord Atlantico interesserà domani la Toscana a partire dalla mattinata. Previste nevicate a quote collinari. La Sala operativa ...

Allerta Meteo Toscana : domani codice giallo per neve in quasi tutta la regione : La Sala Operativa Unificata permanente della Protezione Civile ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per neve che interesserà quasi tutta la Toscana (a esclusione delle isole e della costa maremmana) con validità dalle 5 di domani mattina fino alla mezzanotte. Una nuova perturbazione proveniente dal Nord Atlantico interesserà la regione a partire dalla mattinata: sono previste nevicate a quote collinari domani possibili deboli nevicate ...

Allerta Meteo Toscana : maltempo a Firenze e Pistoia - codice giallo per ghiaccio : Nelle ultime ore si sono verificati rovesci sparsi, associati a grandinate e acqua mista a neve, anche sulle zone interne della regione fino a quote basse, in particolare nelle province di Firenze e Pistoia. Se questo non provoca disagi nell’immediato, al calare della temperatura e al raggiungimento dello zero sarà possibile la formazione di ghiaccio con evidenti ricadute sulla circolazione. Lo rende noto la Sala operativa unificata ...

Allerta Meteo Toscana : maltempo a Firenze e Pistoia - codice giallo per ghiaccio : Nelle ultime ore si sono verificati rovesci sparsi, associati a grandinate e acqua mista a neve, anche sulle zone interne della regione fino a quote basse, in particolare nelle province di Firenze e Pistoia. Se questo non provoca disagi nell’immediato, al calare della temperatura e al raggiungimento dello zero sarà possibile la formazione di ghiaccio con evidenti ricadute sulla circolazione. Lo rende noto la Sala operativa unificata ...

Maltempo : Toscana - codice giallo per vento : ANSA, - FIRENZE, 23 GEN - Un codice giallo per vento forte, per la giornata di domani, giovedì 24 gennaio, è stato emesso dalla Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana. Il codice ...

In Toscana scatta codice giallo per neve e possibilità di ghiaccio : E’ scattato il codice giallo per neve e possibilità di ghiaccio anche per domani in varie parti della Toscana ad

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per neve in alto Mugello : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emanato per la zona dell’alto Mugello un’Allerta Meteo codice giallo per neve: l’avviso è valido a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 13 di domani, sabato 19 gennaio. Sono possibili nevicate in nottata e fino alla prima parte della giornata di domani, previste fino al fondovalle dell’alto Mugello, con accumuli poco abbondanti. L'articolo Allerta Meteo ...

Maltempo : Toscana - codice giallo neve : ANSA, - FIRENZE, 13 DIC - Un codice giallo per neve e vento valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di domani, venerdì 14 dicembre, per la neve, mentre per il vento è esteso all'intera giornata, ...