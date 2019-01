Maltempo | finisce in una scarpata per la neve | un morto nel pavese

Maltempo - auto finisce fuori strada per il ghiaccio : chiusa l’autostrada A32 : auto strada A32 chiusa , tra Avigliana e Chianocco, per un incidente strada le. Un auto mobilista che viaggiava in direzione di Bardonecchia ha perso il controllo dell’ auto , forse a causa del ghiaccio sull’asfalto, ed e’ finito fuori strada . Nello schianto sono state coinvolti altri quattro veicoli, ma sull’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso gli accertamenti della polizia strada le. Al momento viene ...

Maltempo e neve in Umbria : auto finisce in fossato a Gualdo Tadino : Incidente nella notte a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche. Un'automobile è finita in un fossato in cui scorre un torrente, nei pressi di...