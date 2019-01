Luttwak attacca le Ong | ' Gente che non vuole lavorare e a volte va a mangiare il pesce'

Blastingnews

(Di giovedì 31 gennaio 2019) E' un intervento a 360 gradi sull'attualità politica italiana quello del politologo americano Edward. Sono state parole particolarmente taglienti quelle rilasciate nel corso di una sua ospitata telefonica nella trasmissione La Zanzara di Radio 24. Si è parlato di Sea Watch, Ong in genere e del Movimento Cinque Stelle. In nessun caso si è trattato di parole banali.Sea Watch e Ong:il sistema "La Sea Watch non è una nave italiana. Non ha nessun diritto di entrare in un porto italiano. Si dovrebbe fare come fanno gli altri. In Australia la legge è che se arrivi in barca non sarai mai ammesso, subito deportato". Il punto di vista diè piuttosto chiaro riguardo alla possibilità che le Ong sbarchino in un porto italiano. "Queste persone - continua - sono scappate su una nave battente bandiera olandese". Un presupposto che, secondo il politologo, sarebbe ...