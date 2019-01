Arriva la 'bomba di neve' : Fase meteo delicata. Con l'arrivo di Big Snow , infatti, una vera e propria ' bomba di neve ' colpirà l'Italia, come quella che si sta verificando ora negli Usa e in Canada. Da giovedì sera e per ...

Meteo - una 'bomba' di neve nei giorni della merla la perturbazione Arriva già da oggi : In arrivo una settimana di maltempo, con un'ondata di gelo che raggiungerà l'apice nelle giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio, i cosiddetti 'giorni della merla', che secondo la tradizione ...

Meteo - una bomba di neve nei giorni della merla : la perturbazione Arriva già da oggi : In arrivo una settimana di maltempo, con un'ondata di gelo che raggiungerà l'apice nelle giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio, i cosiddetti 'giorni della merla', che secondo la tradizione sono i più freddi dell'anno. Il tempo comincia a peggiorare a partire da oggi, con l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica che porterà pioggia e neve al Centro-Nord ed un graduale nuovo calo termico a iniziare da domani lunedì sul ...

Bomba in pizzeria - Arriva Salvini : l'abbraccio con Sorbillo in aeroporto : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha incontrato all'interno dell'aeroporto militare di Napoli Gino Sorbillo, il pizzaiolo titolare dello storico esercizio del centro storico cittadino...

Papa Francesco - la bomba del cardinale Kasper : "L'accusa per farlo fuori e Arrivare al nuovo conclave" : Ombre nerissime su Papa Francesco. Ombre nere condensate in questa frase del cardinale Walter Kasper: "Ci sono persone che semplicemente non amano questo pontificato. Vogliono che finisca il prima possibile per avere quindi, per così dire, un nuovo conclave. Vogliono anche che vada in loro favore, c

Bomba in pizzeria da Sorbillo - Arriva Salvini : «Sarò a Napoli entro 48 ore» : «Sono in contatto con la Prefettura e Questura e sarò in provincia di Napoli entro 48 ore». Così a Cagliari il ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla situazione nel...

Allerta Meteo - Germania - Svizzera e Austria in ginocchio : tra Domenica e Lunedì Arriva un’altra bomba di NEVE sulle ALPI : 1/65 ...

Boom! - su Nove Arriva la nuova edizione (con la novità della bomba strategica) : Le bombe sono pronte ad esplodere nuovamente: dopo il lungo stop (l'ultima puntata è andata in onda ad aprile per fare spazio, in autunno, a Chi ti conosce?), Boom! torna da questa sera, 7 gennaio 2019, alle 20:20 su Nove. La quinta edizione, che vede sempre come padrone di casa Max Giusti, riserverà alcune novità, con l'obiettivo di rinfrescare il meccanismo di gioco e renderlo ancora più interessante.Le novità di Boom! 2019 La prima ...

Falso allarme bomba al Comune di Pompei : Arrivano gli artificieri per aprire il biglietto di auguri : Pompei - Quando un biglietto di auguri di Natale diventa 'espolsivo' si evacua l'edificio comunale e arrivano gli artificieri. Alla fine la 'bomba' era un libro di poesie e un biglietto di auguri per ...