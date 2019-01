Secondo l’Onu arrivano sempre meno migranti | ma 8 su 10 finiscono nei lager libici

wired

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Migrante a Tripoli, Libia. (foto: Ahmet Izgi/Anadolu Agency/Getty Images) Nel 2018, sono morte in media sei persone al giorno nel Mediterraneo: lo rivelano i dati del report Desperate Journeys, rilasciato dall’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhrc). Un rapporto che conferma il decremento degli arrivi die rifugiati in Europa nel 2018 (l’agenzia Onu stima che sia il numero più basso degli ultimi cinque anni) ma pone il focus sui 2275 morti o scomparsi in mare durante l’attraversamento del Mediterraneo.In totale,l’agenzia, 139300 rifugiati esono arrivati in Europa, il numero più basso degli ultimi cinque anni. Il parallelo è semplice; rispetto al 2015, dove le morti stimate toccavano quota 3700, ci sonomorti: ma tre anni fa il numero degli arrivi via mare superava il milione di persone. Il parallelo è ...