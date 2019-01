Napoli | bimbo ucciso | gip convalida fermo 24enne | omicidio aggravato

Napoli. bimbo ucciso dal patrigno : 'La mia compagna ha provato a fermarmi' : La madre di Giuseppe, 7 anni, morto domenica scorsa a Cardito , Napoli, , è intervenuta e ha cercato di fermare il compagno Tony Essoubti Badre . Poi però dal momento della tragedia, quando l'uomo ha ...

Bimbo ucciso a Napoli - l'omicida confessa e dice : 'Avevano rotto il lettino nuovo' : Ha confessato Tony Essoubti Badre, il 24enne di Cardito , Napoli, fermato per omicidio volontario e tentativo di omicidio per aver picchiato a morte Giuseppe, il Bimbo di 7 anni figlio della compagna, ...

Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Napoli - il racconto dei vicini : in passato liti in strada e violenze sulla madre : Il piccolo Giuseppe è stato ucciso di botte dal compagno della madre, un venditore ambulante che ha massacrato lui e la sorella anche a colpi di scopa. Italianissimo. E violento. La bambina, 8 anni, è tuttora ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli ma se la caverà, mentre per il fratellino di 7 anni non c’è stato nulla da fare. Gli agenti di polizia, allertati dal 118, lo hanno trovato senza vita su un divano. Una morte che ha scosso il ...

Napoli - bimbo ucciso in casa dal patrigno : l'uomo avrebbe agito per gelosia : Non sopportava le “eccessive attenzioni” che la compagna riservava ai due figli avuti da una precedente relazione e per questo motivo un ventiquattrenne si sarebbe scagliato contro un bimbo di sette anni e la sorellina di otto anni. La tragedia è avvenuta a Cardito, nel napoletano. L’uomo, dopo aver ucciso il secondogenito e ferito la sorellina è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio aggravato. In casa, ad ...

