huffingtonpost

: Miriana Trevisan: 'Molestie? Viviamo in un sistema fallocentrico. Ho una verità da raccontare, ma non ho denunciato' - HuffPostItalia : Miriana Trevisan: 'Molestie? Viviamo in un sistema fallocentrico. Ho una verità da raccontare, ma non ho denunciato' - LiveSicilia : L'ex stellina di 'Non è la Rai' dice la sua sui conduttori di ieri e di oggi: 'Mike mi prendeva sempre in giro. Cor… - zazoomblog : Miriana Trevisan: Il mondo è fallocratico Paolo Bonolis? Lasciamo stare altrimenti... - #Miriana #Trevisan: #mondo -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019), storica showgirl e valletta delle trasmissioni tv anni Novanta, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma "I Lunatici" raccontando se stessa e la sua carriera. A partire dai tempi di Non è la Rai, laha ripercorso le tappe e gli incontri del suo percorso televisivo"Non è la Rai" è stata un po' come una fiaba, perché in realtà era tutto irreale. È stato un momento magico, particolare, un po' ne soffrivo perché mi sentivo amata da tutti ma in realtà da nessuno, a tratti mi sentivo una regina, a tratti no. Ho capito da giovanissima che questo lavoro mi piaceva molto. Ho fatto quel programma dai 17 ai 19 anni più o meno. Facevo amicizia con la sarta, la truccatrice, ero molto timida, per questo sembravo schiva, preferivo avere delle amiche un po' più adulte. Tra ...