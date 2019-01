Torta Cubana

cosacucino.myblog

(Di martedì 29 gennaio 2019)Laè ormai un classico di ogni pasticceria. Perfetta come dessert o per un pomeriggio in compagnia, ottima per le grandi occasioni o come dolce domenicale. Unache mette tutti d’accordo e a cui sarà impossibile dire “Non mi piace”.IngredientiPer laal cioccolato: 4 uova ½ bicchierino di rum 310 gr di farina ½ fialetta di aroma alla vaniglia 330 gr di zucchero 200 ml di latte 40 gr di cacao amaro ½ bicchiere di olio di semi Un pizzico di sale 70 gr di burro Una bustina di lievitoPer la farcia: 60 gr di zucchero a velo 400 ml di panna fresca Nutella q.b.ProcedimentoMettete in una terrina le uova insieme allo zucchero e a un pizzico di sale e sbattete con l’aiuto di una frusta elettrica fino a quando il composto avrà assunto un colore più chiaro e gonfio.Adesso unitevi il burro, l’olio, il rum, il latte e mezza fialetta all’aroma ...