Pubblicate delle Linee Guida sull’uso del testosterone nei maschi con ipogonadismo

fondazioneserono

: @GraziaCalciano Ci sono appositi siti web dove vengono pubblicate foto intimissime delle proprie ex a scopo 'sfregiativo'. - libertaconiata : @GraziaCalciano Ci sono appositi siti web dove vengono pubblicate foto intimissime delle proprie ex a scopo 'sfregiativo'. - AntonioLuzzi4 : RT @francescatotolo: Sul fact checking delle immagini/video di @Avvenire_Nei pubblicate da @nelloscavo, ci aveva già pensato @snopes nel 20… - Pablo51656989 : RT @francescatotolo: Sul fact checking delle immagini/video di @Avvenire_Nei pubblicate da @nelloscavo, ci aveva già pensato @snopes nel 20… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) La Società statunitense e quella australiana di Endocrinologia hanno pubblicato, da applicare nella pratica clinica quotidiana, sull’impiego delneiaffetti da. Non tutte le indicazioni fornite sono concordi.La Società statunitense di Endocrinologia ha pubblicatosui trattamenti conche si impiegano nella pratica quotidiana, neicone la Società australiana di endocrinologia ha proposto un documento simile, sullo stesso tipo di cura, nella medesima indicazione. Yeap e colleghi hanno analizzato le due pubblicazioni per verificare quanto fossero in linea l’una con l’altra. Ambedue i documenti sottolineano l’importanza di formulare tempestivamente una diagnosi di carenza o di mancanza di ormoni androgeni nell’uomo, provocata da alterazionifunzioni o della struttura degli organi ...