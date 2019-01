Katherine Kelly Lang di Beautiful in un reality australiano | «Sono diversa da Brooke

davidemaggio

(Di martedì 29 gennaio 2019)Vi immaginate la celebreLogan dilontana dai lussi e dai comfort dei Forrester? I telespettatori australiani stanno avendo, finalmente, la risposta a questa domanda grazie alshow I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!., l’interprete del grande amore di Ridge Forrester nella soap opera USA, sta infatti partecipando, come concorrente, alla quinta edizione dello show.In onda dal 2015, il– simile all’Isola dei Famosi – mette alla prova le celebrità “costringendole” a vivere nella giungla del National Park in Sud Africa, per alcune settimane, senza nessun tipo di sfarzo; i concorrenti dunque, per agguantare il montepremi finale pari a 100.000 dollari, devono sapersi destreggiare in prove di vario genere che, nel gran finale, incoroneranno il Re o la Regina della Giungla. ...