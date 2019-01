Inzaghi | ora Bologna ha un tifoso in più

Serie A - i saluti di Inzaghi «Rammaricato - ora il Bologna ha un tifoso in più» : Bologna - Filippo Inzaghi , ormai ex tecnico del Bologna , ha salutato la società e la tifoseria attraverso un post sul proprio profilo Instagram: "Si è conclusa - scrive SuperPippo - un'esperienza ...

Bologna - Inzaghi saluta sui social : "Da ora avete un tifoso in più" : Visualizza questo post su Instagram Si è conclusa un'esperienza professionale molto importante per la mia carriera. Mi dispiace tanto lasciare Bologna, dove in questi mesi, io e il mio staff abbiamo ...

Lazio - Inzaghi : 'Fiduciosi per Napoli. Mercato? Stiamo lavorando con la società' : Vuole iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del match contro il Napoli al San Paolo, ha parlato in conferenza stampa nel centro ...

Coppa Italia – Lazio show - Inzaghi soddisfatto : “siamo stati bravi - ma ora testa al campionato” : Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria della Lazio sul Novara agli ottavi di finale di Coppa Italia “Avevo chiesto una partita di grande concentrazione perché era una gara dove c’era soprattutto da perdere. I ragazzi sono stati bravi e hanno tolto fin da subito le certezze al Novara, adesso siamo ai quarti di finale ma ora testa al campionato dove ci aspettano partite importanti“. Sono le parole del tecnico della ...

Lazio-Novara - Inzaghi : «Vittoria meritata. Mercato? L'obiettivo è di migliorarci» : ROMA - Vittoria netta per la Lazio nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Novara . I biancocelesti si impongono 4-1. Partita già chiusa nel primo tempo con i gol di Luis Alberto e Milinkovic-...

Lazio - Inzaghi : 'Siamo ambiziosi - ora diamo continuità' : BOLOGNA - 'Quarto posto o qualcosa di piu'? Bisogna essere ambiziosi, la Lazio ha la possibilità di fare un campionato di livello. Non guardiamo la classifica ma pensiamo a dare continuità ai ...

Bologna ancora sconfitto : Filippo Inzaghi verso l’esonero - non vince da settembre! : Bologna ancora sconfitto, la Lazio vince al Dall’Ara e Simone Inzaghi complica la situazione per il fratello Pippo Bologna ancora sconfitto: Filippo Inzaghi verso l’esonero. Super Pippo ha perso oggi nel suo personalissimo derby contro il fratello Simone e la sua Lazio, una sconfitta che potrebbe costare la panchina al tecnico del Bologna. La squadra non riesce ad uscire dalla crisi, non vince in campionato pensate un po’ ...

Bologna-Milan - buon punto solo per muovere la classifica : partita brutta e noiosa - finisce 0-0 ed Inzaghi salva ancora la panchina [FOTO e VIDEO] : 1/25 Massimo Paolone/LaPresse ...

Serie A - Empoli-Bologna 2-1 : Caputo e La Gumina show. Inzaghi per ora resiste : Finisce con un tifoso del Bologna che in tribuna dice a Marco Di Vaio 'Dovete svegliarvi che così andiamo in B'. Il graduato del Bologna bofonchia qualcosa e va via. Ma la scena che sancisce uno ...

Milan - Cutrone a Dazn : "Ammiro Morata - imparo da Higuain. E con Inzaghi..." : Il peso delle parole e quello dei gol. Poi, la leggerezza dei 20 anni. Nell'intervista di Dazn a Cutrone - andrà in onda oggi pomeriggio alle 15.00 - emerge tutto il contrasto di chi si ritrova così ...