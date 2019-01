Fortnite per Android supporta i controller Bluetooth e i 60 fps per 3 dispositivi

Fortnite si prepara a ricevere una nuova modalità a tempo limitato in vista del Super Bowl : Domenica 3 febbraio è una data molto importante per ogni sportivo americano, è infatti il giorno del Super Bowl, l'evento più importante relativo al football americano. In questa partita si affronteranno i Los Angeles Rams contro i New England Patriots. Per festeggiare l'evento, Epic Games ha annunciato un nuovo evento a tempo limitato per Fortnite, a tema football.Come riporta Fortnite Intel, Epic Games ha dato l'annuncio tramite il seguente ...

Ecco la patch 7.30 di Fortnite con il supporto per i controller per dispositivi mobile e Granata congelante : Tempo di scoprire le novità principali della patch 7.30 di Fortnite, il nuovissimo aggiornamento che introduce diverse funzionalità e aggiustamenti all'interno del famosissimo titolo di Epic Games.Qui di seguito vi segnaliamo i dettagli più interessanti mentre per la patch completa vi invitiamo a dare un'occhiata al sito ufficiale del gioco. Granata congelante Read more…

Questa mattina i server di Fortnite saranno offline per l'arrivo dell'aggiornamento 7.30 : Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite. Epic Games ha annunciato tramite Twitter una nuova manutenzione dei server per preparare il titolo all'arrivo dell'update 7.30.Stando al tweet degli sviluppatori sarà impossibile accedere al gioco a partire dalle ore 10 italiane. In seguito, la patch introdurrà i contenuti dell'update 7.20 rimossi la scorsa settimana per problemi tecnici e, molto probabilmente, renderà disponibile la Granata ...

Fortnite : sembra che il misterioso prigioniero di Picco Polare si stia per svegliare : Qualche tempo fa i giocatori di Fortnite hanno scovato un misterioso prigioniero congelato nei sotterranei di Picco Polare. Ora parte del ghiaccio si è sciolto, portando alla luce un braccio del malcapitato.Come riporta Fortnite Intel, sembra che il prigioniero si libererà completamente tra non molto, considerando la velocità con il quale il ghiaccio si sta sciogliendo. Grazie al braccio che emerge dal blocco di ghiacciato possiamo comunque ...

Sfondi Fortnite in HD e 4K per PC e smartphone : Fortnite Battle Royale è un successo assoluto che coinvolge giocato ri di tutto il mondo su diverse piattaforme, PC, smartphone e console come PS4. Si tratta di un gioco MMO (Massively Multiplayer Online) con oltre 200 milioni di utenti registrati.Quindi, se sei un fan di questo avvincente gioco di combattimento-sopravvivenza, ecco alcuni dei migliori Sfondi di Fortnite Battle Royale per PC nelle risoluzioni HD e 4K.NOTA: per impostare queste ...

Fortnite - i vostri dati sono in pericolo. E non si tratta di un gioco : I videogame da tempo si giocano a distanza, sfidando avversari spaparanzati in poltrona o seduti alla scrivania in chissà quale angolo del mondo. È un contesto affollato più di quanto si possa immaginare e in cui le comunità abbondano catalizzando l’attenzione degli appassionati. Tra le competizioni virtuali maggiormente diffuse c’è Fortnite, che offre – con il medesimo motore grafico – due accattivanti modalità di gioco. Sviluppato ...

In Cina approvati nuovi giochi di Tencent e NetEase - ma niente Fortnite e PUBG per ora : In Cina sono state approvate le licenze per una serie di nuovi titoli, per la precisione 95 licenze per altrettanti giochi, ma tra questi non vi è traccia di PUBG e Fortnite, riporta Gamesindustry.Nella lista di titoli ammessi possiamo scorgere due giochi per mobile di Tencent e uno di NetEase, ed è sorprendente come Tencent stia ancora aspettando l'approvazione dei titoli del momento, ovvero proprio i due celebri battle royale PUBG e ...

Fortnite : le falle di sicurezza hanno permesso l'accesso a milioni di account : Nel corso di gennaio Epic Games ha segnalato una grave falla di sucrezza che avrebbe reso possibile, ad eventuali malintezionati, di accedere alle informazioni di sicurezza di milioni di account, riporta Fortniteintel.Se siete dei giocatori del celebre titolo Epic, avrete sicuramente ricevuto anche voi la mail che avverte gli utenti di modificare le proprie informazioni si sicurezza dell'account, tra cui la password di accesso. La vulnerabilità, ...

Fortnite : scoperto un prigioniero nel dungeon di Picco Polare : Oltre all'inizio della tempesta del Re di ghiaccio, i giocatori di Fortnite hanno notato un prigioniero nel sotterraneo situato nel castello di Picco Polare, il ghiaccio al suo interno si sta inoltre rapidamente sciogliendo.Come riporta FortniteIntel, Picco Polare è stato inserito tra i punti di interesse all'inizio della stagione 7. Fin da allora è stato al centro dell'attenzione, in quanto man mano che il ghiaccio si scoprono nuovi elementi. ...

Leak per Fortnite - svelate le Sfide della Settimana 8 in anticipo : Non tutti amano Fortnite. Se da una parte il titolo multiplayer di Epic Games rimane giocatissimo - anche da un pubblico squisitamente casual - sono in molti a non comprendere appieno la portata mediatica e ludica del fenomeno Battle Royale made in USA. Nato come un banale tower defense, lo shooter online dai creatori di Gears of War continua a rimanere sulla cresta dell'onda, grazie allo sforzo dello stesso team di sviluppo. Dopo aver ...

Honor lancia View20 - lo smartphone per Fortnite che piacerà alle donne : L'intelligenza artificiale è anche in grado di identificare oltre 300 punti di riferimento famosi, non solo Torre Eiffel e Colosseo, quindi, e 100.000 dipinti provenienti da tutto il mondo e di ...

I giocatori di Fortnite Tempesta di Ghiaccio furiosi per una nuova Sfida : Ormai non è più un segreto. Negli ultimi giorni la neve ha ricoperto l'intera mappa di Fortnite. La Battaglia Reale più giocata su PC, console e dispositivi mobile ha infatti accolto un nuovo gelido evento, chiamato Tempesta di Ghiaccio. Con la rottura della misteriosa sfera di Ghiaccio apparsa su Picco Polare, il Re dei Ghiacci e la sua furiosa Legione si sono risvegliati. Ricordando ai giocatori di Fortnite la stessa sensazione di pericolo ...

Ennesimo record per Fortnite : nel 2018 ha fatto registrare i più alti ricavi di sempre nella storia dei videogiochi : 2,4 miliardi di dollari. Sì, avete capito bene, tanto è il bottino di entrate - riferisce Gamingbolt - fatto registrare dall'imperatore dei free to play, Fortnite. Ovviamente stiamo parlando del solo 2018. In pratica, nell'arco di un anno il titolo Epic Games ha incassato la più alta cifra di sempre per un videogioco, infrangendo l'Ennesimo record.Tra gli acquisti di nuove skin, emote e quant'altro, i giocatori hanno dimostrato una dedizione e ...