Milan | difesa blindata e Piatek arma in più

Milan - Gattuso ha blindato la difesa ma per la Champions servono più gol : MilanO - Il lungo duello tra Milan e Napoli, due partite in quattro giorni a San Siro, ha archiviato una prima tappa indolore, con lo 0-0 del campionato . Però martedì, nei quarti di finale di Coppa ...

Milan - Cutrone per l'assalto alla Champions. Genoa - difesa a 4 : Patrick Cutrone è la sua unica certezza, e naturalmente Gattuso riparte da lui per dare l'assalto al quarto posto. Alle 15 si gioca il posticipo del Ferraris tra il Genoa e il Milan: non ci sarà ...

Ecco chi è Bruno Viana - l’obiettivo per la difesa del Milan : Bruno Viana Willemen da Silva, meglio noto come Bruno Viana è un calciatore brasiliano, difensore del Braga. Cresciuto nel settore giovanile del Cruzeiro, ha esordito in prima squadra il 10 marzo 2016, nella partita di campionato vinta per 2-1 contro l’Atlético Paranaense. Il 31 agosto si trasferisce, per due milioni di euro, all’Olympiakos. Dopo aver conquistato lo scudetto con la squadra ateniese, il 7 luglio 2017 passa in ...

Difesa - regista - Higuain : quanti dubbi per Gattuso verso Genoa-Milan : Rino Gattuso sperava sicuramente in un inizio d'anno diverso e meno movimentato. Contro la Samp, in Coppa Italia, erano arrivate notizie positive, qualificazione ai quarti e buon esordio di Paquetà,, ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano sbatte sulla difesa del Barcellona di un super Heurtel : Il Barcellona di Svetislav Pesic espugna il Mediolanum Forum di Assago con un’ottima partita, in cui batte l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano col punteggio di 85-90. Gli uomini di Simone Pianigiani incassano la nona sconfitta in quest’edizione di Eurolega e vengono raggiunti da Panathinaikos e Bayern Monaco all’ottavo posto in classifica. Non bastano ai padroni di casa i 20 punti di Vladimir Micov e Mike James, i 16 di ...

Giornalisti spiati - la difesa di Fassone : "Scelta condivisa col cda del Milan" : In casa Milan oltre alla traballante posizione di Gennaro Gattuso in panchina, tiene banco il caso di spionaggio che coinvolge l'ex ad dei rossoneri, Marco Fassone , licenziato l'estate scorsa "per ...

Milan-Parma : rossoneri favoriti anche con l'emergenza in difesa e senza Higuain : Milan e Parma scenderanno in campo a San Siro domenica 2 dicembre 2018 alle 12:30 per la 14ª giornata del campionato di serie A. Lunch match tutto da seguire Milan-Parma sarà certamente una partita molto combattuta perché in palio c’è la permanenza in zona Europa, anche se questo dipenderà dall’altra partitissima della 14ª giornata di campionato tra Roma e Inter. Il Milan è in quinta posizione a 22 punti seguito dal Parma a quota 20. Sebbene ...

Calciomercato Milan - l’idea per la difesa arriva dalla Premier : La sequenza di infortuni che ha colpito il Milan ha messo in ginocchio il centrocampo e, soprattutto il reparto difensivo. Tanto che nell’ultima gara dei rossoneri, all’Olimpico contro la Lazio, Gattuso ha dovuto reinventare Abate centrale delle difesa a tre con Zapata e Rodriguez, anche lui fuori ruolo. Leonardo, in questi giorni, si sta muovendo per consegnare al tecnico qualche alternativa, visti i lunghi tempi di recupero ...

Milan - Gattuso non ha scelta : difesa a tre : L'unica certezza è che mancherà mezza squadra. Rino Gattuso si prepara per una delle sfide più importanti della stagione, la trasferta di domenica all'Olimpico contro la Lazio , con un rebus grande ...

Milan : per la difesa c’è l'idea Godin mentre Ibra interessa alla Samp : Il Milan si prepara al rientro in campionato dopo la sosta, quando i rossoneri saranno chiamati a disputare una gran partita nel big match contro la Lazio, che si giocherà allo Stadio Olimpico. In questi giorni, la dirigenza rossonera sta cercando di correre ai ripari dopo la clamorosa serie di infortuni che ha colpito la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Contro la Lazio, infatti, l’unico difensore centrale a disposizione sarà il veterano ...