Das Boot | storia di un sottomarino nazista e del suo comandante

Das Boot - miglior esordio di sempre per una produzione europea di Sky : Con più di 257mila spettatori medi per le prime due puntate, l’esordio su Sky Atlantic di Das Boot, la nuova produzione originale Sky (targata Sky Deutschland) fa segnare il miglior debutto per una produzione europea di Sky. La serie, la più costosa mai prodotta in Germania, è stata accolta molto positivamente dalla critica (per La Stampa si tratta di “un kolossal fra le produzioni ...

“Das Boot” - su Sky la serie tedesca sulla Seconda Guerra Mondiale : Una storia di sopravvivenza che esplora il tormento emotivo della vita durante la Seconda Guerra Mondiale, raccontando il conflitto dal punto di vista dei soldati tedeschi. Dopo il successo di "Babylon Berlin", dal 4 gennaio arriva in prima tv su Sky Atlantic una nuova serie tedesca, "Das Boot". È il 1942 e il nuovo sommergibile U-612 è pronto a salpare dalle coste francesi occupate dai nazisti per una missione nell'Atlantico. A bordo 40 ...

Das Boot su Sky Atlantic una serie claustrofobica a bordo di un sottomarino nazista : La seconda guerra mondiale per i tedeschi è un terreno ancora complicato da affrontare, le storie, i film legati a quel periodo sono per lo più sempre raccontati dal punto di vista degli Alleati, di chi la guerra l'ha vinta.Sky Deutschland insieme a Bavaria Fiction e Sonar Entertainment in Das Boot mette al centro i soldati tedeschi, i loro tormenti, ma anche le motivazioni che spinsero dei ragazzi ad arruolarsi in un conflitto senza senso. ...

Das Boot - la produzione originale Sky Atlantic durante la 2a Guerra Mondiale : È il 1942 e il nuovo sommergibile U-612, prodigio dell’ingegneria tedesca dell’epoca, è pronto a salpare dalle coste francesi occupate dai...

Das Boot - una storia di sopravvivenza che esplora il tormento emotivo della vita durante la seconda Guerra Mondiale : È il 1942 e il nuovo sommergibile U-612, prodigio dell’ingegneria tedesca dell’epoca, è pronto a salpare dalle coste francesi occupate dai nazisti per una missione nell’Atlantico. A bordo 40 giovani uomini della Marina condividono una missione e gli angusti spazi del sottomarino. Ambientata durante la seconda Guerra Mondiale, Das Boot, la nuova produzione originale Sky, descrive attraverso gli occhi dei soldati tedeschi il fanatismo cieco che ...

«Das Boot» e le altre serie in arrivo su Sky nel 2019 : Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Dalle coreografie danzanti della Berlino anni ’20 alle atmosfere cupe e claustrofobiche dei sottomarini tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Dopo Babylon Berlin, arriva Das Boot, la seconda serie ...