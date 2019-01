Kena Mobile | le SIM potranno essere ritirate presso alcune tabaccherie

Vodafone attacca Iliad e Kena Mobile con Special Minuti 30GB e Special Minuti 50GB : Vodafone va all'attacco di Iliad e Kena Mobile con Special Minuti 30GB e Special Minuti 50GB, offerte attivabili solo nei negozi aderenti. L'articolo Vodafone attacca Iliad e Kena Mobile con Special Minuti 30GB e Special Minuti 50GB proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile proroga Kena 4 - 99 - Kena 5 - 99 - Kena 7 - 99 e Kena 9 - 99 - attivabili fino a fine mese : Kena Mobile ha deciso di prorogare la validità delle attuali offerte fino al 31 gennaio 2019, come riportato nell'apposita sezione sul proprio sito Web. L'articolo Kena Mobile proroga Kena 4,99, Kena 5,99, Kena 7,99 e Kena 9,99, attivabili fino a fine mese proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile - offerta Xmas sostituita da quella 5 - 99 : la differenza è nel costo attivazione : Dopo l'enorme successo commerciale raggiunto da Kena Xmas 5,99, la low cost di Tim ha deciso di adeguare il suo piano di offerte sostituendo la prima menzionata con Kena 5,99. Un passaggio inevitabile, considerando il fatto che oramai sono passate le festività di Natale e che il nome dell'offerta era proprio riferito al periodo specifico di Natale. Non ci sono differenze sostanziali fra le due promozioni, quello che però spicca è il costo di ...

Kena Mobile - la low cost di Tim ha ufficialmente aggiornato i giga utilizzabili in roaming : Il 2018 è stato un anno molto importante dal punto di vista della telefonia Mobile: l'arrivo delle low cost, in primis di Iliad, ha rivoluzionato il tutto, portando inevitabilmente ad una diminuzione delle tariffe mensili, con benefici non indifferenti per gli utenti. Iliad, Kena Mobile e Ho.Mobile sono state e tuttora sono alcune delle protagoniste del mercato, e a proposito della low cost di Tim, arrivano importanti novità in merito al ...

Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile - Kena Mobile - Fastweb - PosteMobile - CoopVoce - Lycamobile e Tiscali : Risulta piuttosto complesso tenere d’occhio le Migliori offerte telefoniche proposte dagli operatori virtuali (MVNO) in quanto sono tantissimi e ognuno di loro mette […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile, Kena Mobile, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, LycaMobile e Tiscali proviene da TuttoAndroid.

GB utilizzabili in roaming con Kena Mobile : aggiornamento quantità : Kena Mobile (gestore virtuale di cui detiene gestione il main provider TIM) non costituisce eccezione, e si adegua anch'esso alla normativa europea che sancisce l'aumento dei GB usufruibili in roaming UE (il massimale previsto dal 1 gennaio 2019 è di 4.50 euro, contro i 6 euro validi fino al 31 dicembre 2018, e così via discorrendo, sempre in calo, fino al 2022). Ha aggiornato il quantitativo di GB disponibili in roaming UE anche ho. Mobile, ...

Kena Mobile aumenta i Giga utilizzabili in roaming in UE : Kena Mobile ha aggiornato le proprie offerte aumentando i Giga che gli utenti possono sfruttare in roaming nei Paesi dell'Unione europea. L'articolo Kena Mobile aumenta i Giga utilizzabili in roaming in UE proviene da TuttoAndroid.

Ecco le ultime novità in casa Kena Mobile : Scopriamo insieme quali sono le ultime novità in casa Kena Mobile (operatore virtuale di TIM) tra piccoli sconti, indiscrezioni ed anticipazioni L'articolo Ecco le ultime novità in casa Kena Mobile proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile e Wind tentano i nuovi clienti con offerte a partire da 4 - 99 euro : Kena Mobile e Wind tentano i nuovi clienti con offerte a partire da 4,99 euro: si tratta di Kena Xmas e di All Inclusive 40 Fire/Flash L'articolo Kena Mobile e Wind tentano i nuovi clienti con offerte a partire da 4,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile proroga la scadenza per attivare Kena 9 - 99 - ancora attive le offerte Kena Xmas : Kena Mobile proroga la scadenza per attivare Kena 9,99 e offre ancora la possibilità di attivare le offerte Kena Xmas. L'articolo Kena Mobile proroga la scadenza per attivare Kena 9,99, ancora attive le offerte Kena Xmas proviene da TuttoAndroid.

Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile - Kena Mobile - Fastweb - PosteMobile - CoopVoce - Lycamobile e Tiscali : Risulta piuttosto complesso tenere d’occhio le Migliori offerte telefoniche proposte dagli operatori virtuali (MVNO) in quanto sono tantissimi e ognuno di loro mette […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile, Kena Mobile, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, LycaMobile e Tiscali proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile sconta il costo di attivazione dell’offerta Kena 9 - 99 : Kena ha deciso di scontare, fino a nuova comunicazione, il costo di attivazione dell'offerta Kena 9,99 nei propri punti vendita. L'articolo Kena Mobile sconta il costo di attivazione dell’offerta Kena 9,99 proviene da TuttoAndroid.

Da oggi è possibile attivare le nuove SIM Kena Mobile tramite video identificazione : tramite il servizio Kena check-in è ora possibile attivare le nuove SIM Kena Mobile tramite video identificazione con un operatore. L'articolo Da oggi è possibile attivare le nuove SIM Kena Mobile tramite video identificazione proviene da TuttoAndroid.

Promozioni Iliad - Kena Mobile e Ho.Mobile : l'azienda francese lancia i nuovi iPhone : Il Black Friday ed il Cyber Monday sono state occasioni per le low cost di promuovere le loro offerte vantaggiose: in particolar modo le protagoniste indiscusse sono state Kena Mobile e Ho.Mobile che come al solito hanno deciso di 'sfidare' soprattutto la 'rivale' principale, Iliad, che in pochi mesi dal lancio sul mercato italiano ha raggiunto più di 2 milioni di utenti attivi. Una delle più attive è sicuramente Kena Mobile, che di recente ha ...