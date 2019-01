Lorenzo Musetti trionfa agli Australian Open | il 17enne toscano vince il torneo juniores

Australian Open 2019 juniores : Lorenzo Musetti si aggiudica il derby contro Giulio Zeppieri e vola in finale : E’ Lorenzo Musetti a conquistare la finale degli Australian Open juniores 2019 di tennis a Melbourne (Australia). Sotto un sole cocente il 16enne nativo di Carrara si è imposto con il punteggio di 6-2 6-4 nel derby tricolore contro Giulio Zeppieri in 1 ora e 13 minuti di partita. Un match nel quale il n.1 del tabellone ha fatto vedere colpi di grande classe, al cospetto del ragazzo nativo di Latina a cui è mancato il solito apporto con il ...

