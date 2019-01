Incidente stradale sulla 107 | muore ragazzo di 26 anni

Drammatico Incidente stradale in Calabria - muore 26enne : Pochissime ore fa in Calabria si è consumato l'ennesimo incidente stradale mortale dove ha perso la vita un giovanissimo ragazzo di soli 26 anni. Il sinistro si è consumato nel cosentino e al momento la dinamica di quanto sia successo, tra le autovetture che sarebbero rimaste coinvolte nell'incidente, non è stata ancora chiarita. Sul posto si è recato il personale medico del 118 per soccorrere i feriti, i vigili del fuoco per estrarre la vittima ...

Incidente stradale a Casasco : Una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona è intervenuta sulla SP 120, all'altezza di Casasco, per un'autovettura in un fossato. Ferito il conducente, di sesso maschile, nato nel ...

Enrico Ruggeri - Incidente stradale da brividi : «400 metri di testacoda sul viadotto» : https://www.instagram.com/p/BtBgn5XAwiA/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=5unomuwtc32eUn pauroso testacoda senza fine, per 400 metri, su un viadotto vicino Savona per il cantante Enrico Ruggeri. È stato lui stesso, sui social, a raccontare l'incidente stradale: la vettura è slittata sull'asfalto ghiacciato in testa coda per 400 metri prima di andare a schiantarsi sul guard rail che ha fortunatamente retto l'impatto. A bordo dell'auto tutti ...

Incidente stradale in provincia di Cremona - gravi tre bambini il più piccolo ha 10 mesi : Tre bambini feriti, due dei quali gravi, in un Incidente stradale a Rivarolo del Re e Uniti, in provincia di Cremona. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una si è ribaltata. A bordo un uomo ...

Ragusa - Incidente stradale : tre morti - arrestato un 22enne : Quello che si è verificato nelle scorse ore nella provincia di Ragusa, precisamente sulla strada che collega Ispica a Rosolini, è un vero e proprio dramma in cui a perdere la vita sono state ben tre persone, due delle quali davvero giovanissime. Un incidente stradale che non ha lasciato alcuno scampo ad una donna di 54 anni, Rita Barone, ad una ragazza appena diciassettenne, Aurora Sorrentino (figlia della prima vittima) e ad un ragazzo 22enne, ...

Sardegna : muore in un Incidente stradale - era scampato al naufragio della Concordia : Il 13 gennaio del 2012 – insieme ai familiari – era scampato al naufragio della nave Costa Concordia. Ieri pomeriggio, intorno alle 14 e 30, Marco Cogoni, 19 anni, originario di Quartu Sant’Elena, è morto in un incidente stradale. Era a bordo dell’auto guidata dallo zio, Massimo, che per motivi che gli inquirenti dovranno ancora accertare, ha perso il controllo del mezzo – in un rettilineo – in via dell’Autonomia Regionale, una delle tante ...

Incidente stradale a Roma : due morti e un ferito. : . Si è schiantata contro il guardrail l'auto con a bordo tre ragazzi la scorsa notte sulla via del Mare a Roma. Una ragazza è deceduta sul colpo mentre un altro durante il trasferimento in ospedale. Una 21enne è stata portata, invece, in ospedale in codice giallo. Secondo quanto si è appreso, nell'impatto i tre giovani sono stati sbalzati fuori dalla vettura.L'Incidente si è verificato su via del Mare in ...

Ragusa - Incidente stradale nella notte : 3 morti - tra loro 2 giovani di 22 e 17 anni : Hanno perso la vita una coppia di giovani di Rosolini, Cristian Minardo, 22 anni e la sua fidanzata di 17 anni Aurora Sorrentino, e la mamma della ragazza, Rita Barone. Una quarta persona, un 22enne di Rosolini, che guidava una Punto, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania.Continua a leggere

Lecce - soccorre una donna che ha avuto un Incidente stradale e tenta di stuprarla : arrestato : Si è fermato a soccorrere una donna di 45 anni che ha avuto un incidente stradale, facendola salire sulla sua auto. Ma poco dopo ha tentato di violentare la donna, che è riuscita però a fermare l'aggressore. L'uomo, prima di fuggire, è comunque riuscito a rubare un borsello: è stato poi arrestato.Continua a leggere

Incidente stradale oggi a Vittoria : due feriti : Incidente stradale con due feriti oggi poco dopo le 11 all'incrocio di via Fontana a Vittoria. Sul posto l'ambulanza del 118 e la Polizia Municipale.