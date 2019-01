Il trionfo di Wierer

Biathlon - LISA VITTOZZI IMPERIALE! Oberhof diventa colonia d’Italia : trionfo storico nell’inseguimento! 5a una magnifica Dorothea Wierer! : Se è un sogno, non svegliateci: LISA VITTOZZI realizza una doppietta leggendaria e, dopo la sprint, conquista anche l’inseguimento nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Oberhof (Germania). Dorothea Wierer giunge quinta dopo una rimonta da fantascienza e resta saldamente in vetta alla classifica generale proprio davanti alla più giovane compagna di Nazionale. Benvenuti nel meraviglioso mondo del Biathlon femminile azzurro. VITTOZZI ...

Biathlon - Lisa Vittozzi DIAMANTE AZZURRO! trionfo da fenomeno nella sprint di Oberhof - Wierer fuori dalle 20 : Oberhof è terreno di conquista per l’Italia. Lisa Vittozzi si scatena, mette sulla neve tutta la rabbia accumulata dopo un avvio di stagione che l’ha vista più volte mancare il podio per una manciata di decimi e celebra la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. nella 7,5 KM sprint disputata nella località teutonica l’azzurra, immacolata al poligono, ha preceduto di 5″3 la francese Anais Chevalier e di 15″ la ...

Biathlon - Dorothea Wierer sfiora uno storico trionfo a Nove Mesto : l’azzurra seconda nell’inseguimento : Grande prestazione dell’azzurra, che sfiora una vittoria clamorosa al termine di una gara quasi perfetta Il vento e una grande Roeiseland le portano via un trionfo storico, ma la splendida stagione di Dorothea Wierer continua. Nell’inseguimento di Nove Mesto è seconda dietro la norvegese che bissa il successo ottenuto nella sprint e l’unico rammarico dell’azzurra è legato all’ultimo poligono, quando arriva al ...

Biathlon - ITALIA PADRONA A HOCHFILZEN! trionfo nella staffetta femminile - rimonta leggendaria di una supersonica Dorothea Wierer! : L‘ITALIA femminile del Biathlon centra l’impresa: ad Hochfilzen, località che porta benissimo ai nostri colori, per la seconda volta nella storia la staffetta azzurra vince una prova di Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi, Alexia Ruggaldier, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo mettono in riga tutte le avversarie e trionfano in una gara pazza, che corona un momento di forma incredibile di tutte le nostre atlete. nella prima frazione Lisa ...