Beautiful | Bill ci riprova con Steffy | lei concede l’annullamento a Liam

Beautiful - è stata Taylor a sparare a Bill : anticipazioni trame dal 27 gennaio al 2 febbraio : Ridge è tornato a casa ma tanti, tanti punti interrogativi continuano ad aleggiare attorno alla famiglia Forrester e alle persone che direttamente con essa hanno a che fare. In particolare, come finirà tra Steffy e Liam? Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni – dalla domenica al sabato, sempre alle 13.40 tranne che nel caso di domenica, quando inizia alle 14.00 in punto. Dove eravamo rimasti: Ridge torna a ...

Beautiful Anticipazioni 26 gennaio 2019 : Taylor confessa di aver sparato a Bill : La dottoressa punta nuovamente la pistola contro il magnate e gli confessa di essere stata lei a sparargli quella famosa notte.

Anticipazioni Beautiful - oggi : Taylor torna a Los Angeles e si presenta a casa di Bill : Sarà una puntata di Beautiful assolutamente da non perdere quella che Canale 5 trasmetterà oggi 25 gennaio a partire dalle ore 13:40. In essa, infatti, farà il suo ritorno a Los Angeles un personaggio molto amato dai fan della soap americana ma assente già da diversi anni. Parliamo di Taylor Hayes, la madre di Steffy e Thomas che sarà interpretata ancora dall'attrice Hunter Tylo. Questa sorpresa non sarà una semplice visita di cortesia alla ...

Beautiful anticipazioni : la notizia che riunisce inaspettatamente Bill e Liam : anticipazioni Beautiful: il ritorno di Taylor dà una svolta al rapporto di Bill e Liam Nel corso delle prossime puntate italiane di Beautiful, i telespettatori vedranno un chiarimento tra Bill e Liam. Padre e figlio finalmente riescono a riappacificarsi, dopo un periodo molto buio. Sappiamo bene che i rapporti tra i due Spencer si è […] L'articolo Beautiful anticipazioni: la notizia che riunisce inaspettatamente Bill e Liam proviene da ...

Spoiler Beautiful al 2 febbraio : Taylor dice a Steffy che ha sparato a Bill : Le anticipazioni della soap opera Beautiful, da domenica 27 gennaio a sabato 2 febbraio, in onda su canale 5 alle ore 13:40, sono pronte a sorprendere. Nelle prossime puntate, Steffy Forrester cerca di indurre Liam a pensare che non sia lui il colpevole dell’attentato verso Bill: la donna vuole fargli capire che la sua memoria è ancora "confusa" dopo la commozione cerebrale. Brooke e Ridge, inizialmente, hanno paura delle ripercussioni ...

Spoiler Beautiful - prossima settimana : Liam scopre di essere innocente - Bill ne approfitta : Lo avevamo atteso a lungo e finalmente il giallo relativo al tentato omicidio di Bill Spencer troverà una svolta nel corso delle puntate italiane di Beautiful della prossima settimana. L'identità dell'assassino verrà, infatti, definitivamente svelata ed essa non riguarderà i nomi di tutti coloro che sono stati annoverati tra i possibili sospettati. Nelle ultime settimane si è parlato di Ridge, Quinn, Katie e persino di Liam, convinto di avere ...

Beautiful Anticipazioni 23 gennaio 2019 : Wyatt spinge Bill a ritirare le minacce verso Liam : Il secondogenito dello Spencer cerca di convincere il padre a non mettersi in mezzo tra Liam e Steffy ma Bill è intenzionato a non desistere.

Beautiful - spoiler al 2 febbraio : Bill ricatta Steffy - Taylor potrebbe finire in carcere : Nuove e avvincenti episodi della soap americana Beautiful ci attendono anche la prossima settimana dove vedremo che Bill Spencer metterà Steffy con le spalle al muro. Stando alle anticipazioni sugli episodi in onda da domenica 27 gennaio a sabato 2 febbraio infatti, veniamo a sapere che dopo il ritorno a Los Angeles di Taylor, Spencer capirà che è stata proprio la madre di Steffy a tentare di ucciderlo sparandogli alle spalle. Anche la giovane ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 : Bill Ricatta Steffy! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio 2019: Bill Spencer ha in pugno Taylor e lancia un ultimatum a Steffy! Anticipazioni Beautiful: Bill minaccia Steffy che è costretta a firmare l’annullamento del matrimonio da Liam per non vedere Taylor in prigione! Liam accetta di trasferirsi nella casetta di Brooke… Katie e Wyatt si lasciano! Cosa accadrà nei prossimi appuntamenti dediti alla soap ...

Beautiful Anticipazioni 23 gennaio 2019 : Wyatt prega Bill di ritirare le minacce verso Liam : Il secondogenito dello Spencer cerca di convincere il padre a non mettersi in mezzo tra Liam e Steffy ma Bill è intenzionato a non desistere.

Beautiful Anticipazioni 22 gennaio 2019 : Bill sprona Liam a ritornare insieme a Hope : Il magnate vorrebbe che il figlio tornasse insieme alla Logan, per lasciargli campo libero con Steffy.

Beautiful Anticipazioni 22 gennaio 2019 : Bill spinge Liam a ritornare insieme a Hope : Il magnate vorrebbe che il figlio tornasse insieme alla Logan, per lasciargli campo libero con Steffy.

Beautiful Anticipazioni 22 gennaio 2019 : Bill spinge Liam tra le braccia di Hope : Il magnate vorrebbe che il figlio tornasse insieme alla Logan, per lasciargli campo libero con Steffy.

Puntate Beautiful - Steffy scopre che Taylor ha sparato Bill : la sua reazione : Beautiful anticipazioni Puntate italiane: Taylor confessa di aver tentato di uccidere Bill, Steffy sconvolta Nel corso delle prossime Puntate di Beautiful, stando alle ultime anticipazioni, Taylor confessa di essere la colpevole del tentato omicidio di Bill. La donna arriva a Los Angeles e si reca subito a casa dello Spencer. Dopo di che, afferra la […] L'articolo Puntate Beautiful, Steffy scopre che Taylor ha sparato Bill: la sua reazione ...