Altra ‘spinta’ pro-Juventus | rosso inventato a Fabian Ruiz | il Napoli senza un big contro

(Di sabato 26 gennaio 2019) Si è concluso l'anticipo serale valido per la 21^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Milan e, 0-0 il risultato finale. Il Milan ha giocato con intensità ma sicuramente ha dimostrato di essere inferiore al, la squadra di Carlo Ancelotti regala sempre grande spettacolo, soprattuttole grandi squadre non rinuncia mai a giocare, al contrario dellache continua a dimostrarsi brutta. Diverse occasioni per gli azzurri e che non sono riusciti a sbloccare il match ma si tratta comunque di un buon punto. Nel finale follia di Doveri che ha espulsoper un fallo di mano inesistente, errore incredibile dell'arbitro che costringerà ila rinunciarla Samp di uno dei migliori calciatori, altro episodio pro-Juve.