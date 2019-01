Un responsabile nazionale per il 5G | la proposta di Ericsson

agi

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Serve un “responsabiledella tecnologia” per il 5G: un chief technology officer (cto) per ogni Paese, che utilizzi la propria conoscenza del settore per aiutare i governi ad abbracciare tutte le potenzialità delle nuove reti. È l'idea lanciata da Erik Ekudden, chief technology officer di Ericsson, in occasione del World Economic Forum. “Un ctoavrebbe un'influenza positiva sulla competitività del Paese, spingerebbe società e settori pubblico e supporterebbe l'inclusione digitale”.Perché un responsabileper il 5G? Perché – spiega Ekudden in un articolo pubblicato da Weforum.org – le nuove reti non sono un semplice servizio: sono “una piattaforma per l'innovazione che porterà un'ondata di nuove opportunità e di crescita economica. Ci aiuterà anche a promuovere una società più sicura e più sostenibile per le generazioni attuali e per ...