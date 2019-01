Ricerca | lo studio | nei geni della magrezza il segreto per restare in linea

Sony Santa Monica : lo studio di God of War alla Ricerca di nuovo personale : Lo sviluppatore di God of War, Sony Santa Monica, sta attualmente assumendo un certo numero di sviluppatori per il suo studio.In un nuovo post su Twitter riportato da Dualshockers, Santa Monica studio ha sottolineato che attualmente sta facendo alcune mosse nel perseguimento di "espandere la famiglia". Molte delle posizioni aperte erano disponibili nel 2018, ma cinque nuovi lavori sono stati resi disponibili e includono ruoli come Build Engineer ...

Al via una collaborazione di studio e Ricerca tra la Comunità Mondiale della longevità - CmdL - e la Uil pensionati della Sardegna. : Questa nuova alleanza tra mondo della scienza e l'impegno sociale del sindacato, apre una finestra sulle innumerevoli prospettive offerte dall'invecchiamento attivo. «La collaborazione con la ...

Otto ricche borse di studio Fulbright per Ricercatori negli Stati Uniti : Ci sono in palio fino a Otto borse di studio Fulbright per progetti di ricerca presso università negli Stati Uniti riservate ad assegnisti di ricerca, ricercatori universitari, professori associati, ...

Borse di studio in Usa per docenti e Ricercatori - domande entro il 1° febbraio : Indetto dalla Commissione per gli Scambi Culturali fra l'Italia e gli Stati Uniti il bando di concorso per l'assegnazione di n.8 Borse di studio 'Fulbright' per la ricerca negli Atenei statunitensi. Le domande di partecipazione potranno essere inviate online collegandosi al sito dedicato entro il 01/02/2019. Requisiti Potranno fare domanda per la partecipazione a una delle Borse Fulbright messe a concorso, docenti, professori associati e ...

VACCINI NON SICURI? LO STUDIO SHOCK/ La comunità scientifica risponde : 'Ricerca travisata' : Emerge uno STUDIO segreto sui VACCINI che avrebbe evidenziato ben 400 casi di encefalomielite una patologia del sistema nervoso.

Programma di Ricerca 'Idea Azione'; bando per 5 borse di studio : ... saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le esperienze personali e professionali dei candidati , per esempio: impegno civile, partecipazione politica, ...

Ricerca - lo studio : 8 geni svelano il ‘mistero’ dei capelli rossi : Svelato il “mistero della chioma rossa”. Contrariamente a quanto si riteneva fino ad ora, gli scienziati hanno scoperto che la tonalità rossa dei capelli non sarebbe dovuta all’azione di un singolo gene, ma da ben otto varianti genetiche diverse. È quanto emerge da uno studio pubblicato su ‘Nature Communications’ dai Ricercatori britannici dell’Università di Edimburgo, basato sull’analisi del Dna di quasi ...

Ricerca - studio Neuromed : un bicchiere di vino al giorno riduce i ricoveri : Un bicchiere di vino al giorno allontana i rischi di finire in ospedale. Chi consuma alcol moderatamente, nel quadro di un’alimentazione che segua i principi mediterranei, ha infatti un rischio minore di essere ricoverato in ospedale rispetto a chi eccede nel bere ma anche rispetto a chi è astemio. È quanto evidenzia uno studio del dipartimento di Epidemiologia e prevenzione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), in collaborazione con il ...

Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus : consegnate 4 borse di studio per dottorati e progetti di Ricerca in materie umanistiche : Per il 2019 stanzia 375 mila euro per nuove borse di studio riservate all'alta formazione post - universitaria

"Tra 5 anni la depressione si diagnosticherà con l'esame sangue". Lo studio di due Ricercatori italiani : Tra 5 anni la depressione potrebbe essere diagnosticata in modo preciso con un esame del sangue: il test aiuterà a 'personalizzare' la diagnosi e quindi i trattamenti, nonché a svelare chi è più a rischio di manifestare la malattia. Lo sostengono Dario Aspesi e Graziano Pinna della University of Illinois at Chicago, in un lavoro pubblicato su EXPERT REVIEWS OF PROTEOMICS. Pinna lo ha appena presentato a Dallas in ...

Ricerca - i poveri muoiono 10 anni più giovani dei ricchi : lo studio in Gran Bretagna : I soldi non daranno la felicità, ma più chance di avere una vita lunga sembra di sì. Una nuova Ricerca condotta in Gb fotografa un divario di ben 10 anni tra l’aspettativa di vita degli strati sociali più abbienti e quella delle classi disagiate. In altre parole: i poveri sono destinati a morire 10 anni più giovani rispetto ai ricchi, rileva lo studio firmato da Ricercatori dell’Imperial College London e pubblicato su ‘Lancet ...