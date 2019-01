Palermo - la Cassazione conferma i domiciliari per Zamparini : Non è un buon momento per l’ex presidente Zamparini mentre il club rosanero sta disputando una stagione importante importante in Serie B e punta senza mezzi termini alla promozione in massima categoria. Nel frattempo la Corte di Cassazione, dopo una lunghissima camera di consiglio, come riporta l’Ansa, ha respinto il ricorso contro il provvedimento di arresti domiciliari disposto dai giudici di Palermo per Maurizio Zamparini. ...