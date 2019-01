Bambino nel pozzo | oggi la verità per Julen | soccorsi a un passo | ma non si hanno segni

Bambino nel pozzo - soccorsi a un passo da Julen ma non si hanno segni di vita. Oggi la verità : La verità sulle condizioni di Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo nei dintorni di Malaga, si conoscerà probabilmente Oggi. È stato infatti risolto all'alba di ieri...

Bambino caduto nel pozzo - ora si scava in orizzontale : i soccorritori sono a pochi metri : Ore decisive per raggiungere il piccolo Julen, il Bambino di due anni caduto in un pozzo in Spagna: i minatori, secondo...

Spagna - Bambino nel pozzo : è iniziata l'ultima fase di lavori per riportarlo ai genitori : Da quando lo scorso 13 gennaio è caduto in quel maledetto pozzo, nessuno ha mai inteso la voce del piccolo Julen. ma dopo 11 giorni di odissea, familiari, gente del posto, soccorritori, preferiscono non pensarci. Pare giunto finalmente il momento di recuperare il bambino per restituirlo ai suoi genitori, vivo o morto. Sono appena iniziate le operazioni finali: si stima che entro 24 ore, otto minatori raggiungeranno il punto dove è rimasto ...

Bambino caduto nel pozzo in Spagna - i minatori si calano nel tunnel parallelo : dovranno scavare a mano per 4 metri in questa strettissima tubatura [VIDEO LIVE] : Proseguono le operazioni per il salvataggio del piccolo Julen, caduto in un pozzo a Totalán, vicino Malaga, lo scorso 13 gennaio. Gli operai hanno terminato intorno alle 14 di oggi, 24 gennaio, i lavori di sistemazione della piattaforma per accedere al pozzo verticale scavato parallelamente a quello nel quale Julen, di soli 2 anni, è precipitato. È ora il momento dell’intervento della squadra speciale di minatori che rappresenta anche la parte ...

Diretta : Julen - salvataggio del Bambino nel pozzo di Totalán (Málaga) finito il tunnel : Sono terminati oggi, 24 gennaio 2019, i lavori di intubazione del tunnel verticale scavato in queste ultime ore. Si tratta del tunnel parallelo a quello in cui è caduto il piccolo Julen il 13 gennaio. Proprio ieri, i lavori sono stati ritardati da alcuni errori di calcoli e hanno dovuto allargare il diametro del tunnel a causa di un dislivello della galleria. Terminati questi lavori, i soccorritori hanno intubato tutto e adesso, la brigata di ...

Spagna - Bambino caduto nel pozzo/ Ultime notizie - Julen dista solo 4 metri : si scava il tunnel orizzontale : Spagna, bambino caduto nel pozzo/ Ultime notizie, Julen dista solo 4 metri: si scava il tunnel orizzontale, l'ultimo step prima del recupero

Bambino nel pozzo - soccorritori a pochi metri da Julen : superati gli ultimi ostacoli : Mancano pochi metri per raggiungere Julen. Si continua a scavare a Totalan, anche se si affievolisce sempre più la speranza di trovare ancora vivo il piccolo Julen, il bimbo caduto in un pozzo...

Bambino nel pozzo - Julen da dieci giorni sottoterra. I minatori scendono nelle gabbie - poi si scava a mano : Il tunnel è stato reinserito nel terreno e a breve i soccorritori dovrebbero iniziare a scendere per raggiungere la profondità alla quale dovrebbe trovarsi Julen Roselló,...

Spagna - Bambino caduto nel pozzo : l'ultimo pericolosissimo tratto è da scavare a mano : Potrebbe essere morto poco dopo la caduta nel pozzo, ma potrebbe anche essere miracolosamente sopravvissuto in condizioni estreme, forse a 80 metri di profondità. Un miracolo a cui in tanti, dai genitori ai soccorritori, ancora vogliono ancora credere, anche se la speranza è ridotta ai minimi termini. Sono trascorsi dieci giorni da quando il piccolo Julen Rossello, un bambino spagnolo di due anni e mezzo, è caduto in un pozzo che è un inganno e ...

Bambino nel pozzo - Julen da dieci giorni sottoterra. I minatori scendono nelle gabbie - poi si scava a mano : Dopo gli ulteriori contrattempi e imprevisti delle ultime ore, i soccorritori stanno tentando nuovamente di raggiungere Julen Roselló, il bimbo di due anni caduto in un pozzo a Totalan...

Julen - aperta una inchiesta sul caso del Bambino caduto nel pozzo : il salvataggio si complica : La vicenda di Julen, il bambino caduto in un pozzo a Totalan, nei pressi della località spagnola di Malaga, si svolgerà anche in tribunale. Il giudice del tribunale di Malaga ha aperto un’inchiesta ufficiale per individuare delle responsabilità su chi abbia realizzato il pozzo, che pare sia stato scavato soltanto nello scorso mese di dicembre. Pare che questa sia una pratica alquanto diffusa in quella parte dell’Andalusia, regione che ...

Bambino nel pozzo - Julen da dieci giorni sottoterra. Ritardi nei soccorsi - oggi la fase più complicata : Una serie di contrattempi e imprevisti sta ritardando ulteriormente le operazioni di soccorso del piccolo Julen Rosello, il bimbo di due anni caduto in un pozzo a Totalan (Malaga), in Spagna, dieci...