Vigilante ucciso a Napoli | il figlio | «Pene lievi | il processo è diventato un discount»

Vigilante ucciso a bastonate a Napoli - condannati 3 minori : Uno dei tre, 16 anni, confesso' che "aveva fumato diversi spinelli" e poi, in preda all'euforia, aveva proposto agli amici di picchiare, senza nessun motivo valido, la guardia giurata. Il Vigilante Francesco Della Corte, 51 anni, in servizio davanti alla Stazione del Metro' linea 1 di Piscinola, periferia Nord di Napoli , fu colpito ripetutamente alla testa con il piede di un tavolo di legno la sera del 3 marzo 2018, mentre compiva il giro di ...

Napoli - Vigilante ucciso nel metrò dalla babygang : i tre assassini condannati a 16 anni di carcere : Sedici anni e sei mesi per tutti e tre gli imputati per la morte del vigilante Francesco Della Corte. È questo il verdetto del Tribunale dei minori al termine del rito abbreviato nel processo...

Napoli - la figlia del Vigilante ucciso : 'Condanne esemplari per gli assassini di mio padre' : Mercoledì mattina avrà due impegni difficile da conciliare: Marta Della Corte, 22 anni, dovrà sostenere l'esame all'università come aspirante dottoressa in Legge, ma dovrà anche attendere l'esito dell'...