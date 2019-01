Juve | Bonucci | ora sono un uomo diverso

Juventus - Bonucci : “adesso sono un uomo diverso” : “La vita ti porta a vivere esperienze che ti fanno crescere, maturare: oggi sono più razionale e meno istintivo”. sono le parole del difensore Leonardo Bonucci che traccia un bilancio dopo il ritorno alla Juventus, la negativa esperienza al Milan è un lontano ricordo: “sono maturato, ho vissuto le mie esperienze in maniera forte sia dentro che fuori dal campo – ha spiegato -. Posso dire di essere un uomo migliore, ...

Juventus - un po' di relax per bianconeri - ma Bonucci e Cuadrado sono al lavoro : la foto : Dopo la bella vittoria contro il Chievo, la Juventus si può godere un po' di meritato riposo. Infatti, i bianconeri riprenderanno a lavorare nella giornata di domani per allenarsi in vista della partita contro la Lazio. Ma in casa Juve si sa c'è sempre qualcuno che lavora anche nei giorni di relax e oggi il JTC non era completamente deserto visto la presenza di due giocatori: infatti, Leonardo Bonucci poco fa ha condiviso una foto che lo ritrae ...

Juventus-Chievo - riposa Bonucci. Con Chiellini c'è Rugani : Dopo la Supercoppa italiana, primo trofeo della stagione della Juventus, la squadra di Allegri inizia il girone di ritorno allo Stadium contro il Chievo, ultimo in classifica ma rigenerato dalla cura ...

C'è Posta per Te - la difesa della Juventus da Maria de Filippi : Bonucci - Barzagli e Chiellini super ospiti : La Bbc a C'è Posta per Te , la difesa della Juventus da Maria de Filippi . La colonna portante della squadra italiana più vincente degli ultimi anni, comPosta da Bonucci, Barzagli e Chiellini, fa ...

Juventus : stasera Barzagli - Bonucci e Chiellini ospiti di Maria De Filippi : La grande forza Juventus, negli ultimi sette anni, è stata senza dubbio la difesa. A rende un muro invalicabile la retroguardia juventina sono state le grandi prestazioni di Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. I tre giocatori bianconeri hanno un feeling unico e le loro giocate con la maglia della Juve sono messe in risalto dai media di tutto il mondo. Da anni formano l’ormai leggendaria BBC, i tre difensori si sono separati ...

Juve - Bonucci : 'Vincere è sempre bello! Chiellini tra i migliori al mondo' : Sicuramente ha trovato un modo di gestire le partite che lo fanno essere uno dei migliori al mondo '. PREPARAZIONE - 'La settimana prima della Coppa Italia con il Bologna abbiamo caricato un po' di ...

Juventus-Milan 1-0 - Bonucci chiarisce “litigio” con Higuain : JUVENTUS MILAN 1-0, Pipita nervoso. L’arbitro Banti ha fischiato da pochi secondi, sugli spalti i tifosi juventini hanno iniziato a festeggiare, così come i giocatori bianconeri in campo. Ronaldo si prende, ovviamente, gran parte della scena: prima finale con la Juventus, gol decisivo e primo trofeo ottenuto con la nuova squadra. Tra le celebrazioni sul […] L'articolo Juventus-Milan 1-0, Bonucci chiarisce “litigio” con Higuain ...

Juventus - Dybala : 'Con il Milan sempre difficile'. Carica Bonucci : 'Vogliamo la Coppa' : Il primo trofeo della stagione è lì, dietro l'angolo. Entrambe le squadre lo vedranno all'ingresso in campo, solo una lo alzerà. Juventus e Milan si ritrovano davanti in una finale, dopo il trionfo ...

Juventus - Bernardeschi e Bonucci in coro : 'Vogliamo la Supercoppa' : La Juventus, ieri sera, è arrivata a Gedda in vista della Supercoppa Italiana e i giocatori bianconeri si sono recati subito in albergo. Oggi, la giornata juventina sarà molto intensa visto che alle 15:30 la squadra è stata in campo per allenarsi. In vista del match di domani i giocatori bianconeri hanno rilasciato alcune interviste a Juventus TV. In particolare hanno parlato al canale ufficiale della Juventus sia Federico Bernardeschi che ...

Juve - CR7 e Bonucci : gioia social. Ma testa già alla Supercoppa : Ora siamo qui per riconquistarla', promette il primo, mentre il francese fresco campione del mondo assicura: 'Ben fatto, abbiamo un piano per la Coppa...'. Più chiaro di così... Abbiamo iniziato il ...

Juventus : Dybala - Khedira e Bonucci alla ripresa del lavoro caricano l'ambiente sui social : Dopo dieci giorni di vacanza i giocatori della Juve si sono ritrovati, questa mattina, alla Continassa. I bianconeri hanno così ripreso a lavorare per mettere nel mirino le tante partite che attenderanno i ragazzi di Massimiliano Allegri. La prima sfida che la Juventus dovrà affrontare è quella di Coppa Italia contro il Bologna e pochi giorni dopo ci sarà da giocarsi il primo trofeo dell’anno. Stamani il clima durante l’allenamento era come ...

Juventus - Bernardeschi e Bonucci ricordano Astori nel giorno del suo compleanno : Oggi il mondo del calcio sta ricordando con commozione Davide Astori. Il capitano della Fiorentina, che ha perso la vita nel marzo 2018 mentre si trovava in ritiro con la squadra viola, avrebbe compiuto trentadue anni. Molti suoi compagni di squadra e di nazionale hanno voluto omaggiarlo facendogli gli auguri. Davide Astori, infatti, è rimasto nel cuore di tutti gli sportivi ed è per questo motivo i social sono stati inondati da messaggi in suo ...

Juventus - Bonucci e Ronaldo giocano d'anticipo e tornano ad allenarsi : Le vacanze volgono al termine anche per i giocatori della Juventus che domani si ritroveranno alla Continassa per riprendere i lavori in vista della riapertura del campionato. Prima dell'inizio del girone di ritorno in Serie A, i bianconeri saranno impegnati in due partite secche: la prima è quella di Coppa Italia contro il Bologna, la seconda è la finale di Supercoppa Italiana. Alcuni giocatori come Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci sono ...

Juventus - rientro anticipato per alcuni giocatori di Allegri. Bonucci - ironia social : 'Ho sbagliato giorno?' : Il giorno dell'Epifania ha sancito la chiusura delle vacanze per gran parte degli italiani. Lo stesso 'destino' è capitato anche a molti calciatori della nostra Serie A, fermi per la pausa campionato ...