Julen | completato il nuovo tunnel | ora si dovrà scavare a mano per trovarlo Ore di

Julen - completato il nuovo tunnel : ora è questione di ore per recuperare il bimbo nel pozzo : I soccorritori impegnati nel recupero del piccolo Julen, il bimbo di due anni intrappolato in un pozzo nei dintorni di Malaga in Spagna, dopo diverse difficoltà hanno completato il tunnel parallelo a quello in cui si ritiene si trovi il piccolo. A questo punto dovrebbe essere questione di poche ore per procedere al recupero del bambino.Continua a leggere