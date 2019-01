Gruppo Renault - Ghosn rassegna le dimissioni

Gruppo Renault a quota 10% in Italia nel 2018 - la 'regina' è sempre Clio. Bene anche la Dacia Sandero Streetway : ROMA - Un 2018 positivo per il Gruppo Renault che, nonostante il calo del mercato, ha chiuso in Italia con una quota del 10%, in pratica un'auto su 10 in circolazione sulle strade Italiane...

Gruppo Renault - Una joint-venture per produrre elettriche in Cina : Il Gruppo Renault avrebbe siglato un accordo con la cinese Jmcg per produrre insieme veicoli elettrici per il gigantesco mercato del Paese del dragone. In una nota diffusa dai due costruttori coinvolti e ripresa dall'Ansa, si spiega che il Gruppo Renault acquisirà "una partecipazione significativa" nel capitale di Jmev, filiale della Jmcg e attiva appunto nel settore dei veicoli elettrici. Il primo passo sarà però quello di ottenere ...

Gruppo Renault sulla questione-Ghosn : Comunicato appena ricevuto: “Il Gruppo Renault, che prende atto della prima comunicazione della Procura di Tokyo sul procedimento giudiziario intentato nei confronti di Carlos Ghosn, è totalmente mobilitato e attento agli sviluppi della situazione. Thierry Bolloré, Direttore Generale Aggiunto del Gruppo Renault, ha l’incarico principale di garantire la continuità del Comitato Esecutivo del Gruppo Renault, […] L'articolo Gruppo ...

Renault : difendiamo interessi Gruppo - presto riunione del cda : Roma, 19 nov., askanews, - I vertici della Renault sono 'determinati' a difendere gli interessi della società 'nell'ambito dell'alleanza' con la Nissan. Lo afferma la casa automobilistica francese ...

Renault : difendiamo interessi Gruppo - presto riunione del cda : Roma, 19 nov., askanews, - I vertici della Renault sono "determinati" a difendere gli interessi della società "nell'ambito dell'alleanza" con la Nissan. Lo afferma la casa automobilistica francese ...

Il presidente e amministratore delegato del Gruppo Renault-Nissan Carlos Ghosn sta per essere arrestato in Giappone : Il presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan Carlos Ghosn sta per essere arrestato in Giappone, e sarà licenziato per presunte violazioni finanziarie. Ghosn sarebbe coinvolto nel caso insieme a un altro importante dirigente, Greg Kelly: avrebbero deliberatamente sottostimato i