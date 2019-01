Prova a rilevare le energie negative in casa con un bicchiere pieno d’acqua

dilei

: @francescatotolo @nelloscavo @Avvenire_Nei Che soddisfazione si prova a dover rilevare che il capobranco della lega… - Nic29625690 : @francescatotolo @nelloscavo @Avvenire_Nei Che soddisfazione si prova a dover rilevare che il capobranco della lega… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) La negatività attira altra negatività, e a volte basta un nostro atteggiamento sbagliato e pessimista a far sparire lepositive dall’ambiente in cui viviamo.È infatti risaputo che le nostre emozioni e i nostri sentimenti emettonoin grado di attrarre a loro volta anche lealtrui. È come una specie di effetto domino: se siamo cupi, tristi e giù di morale, attrarremo attorno a noi solo persone sbagliate e nel nostro stesso mood. Allo stesso modo, con la nostra negatività, riempiremo ed appesantiremo anche l’atmsfera del luogo in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo.Quando viviamo un periodo particolarmente difficile, per evitare di attrarre su di noi ulterioridovremmo imparare a lasciar correre: se abbiamo problemi sul lavoro, o in famiglia, continuare a vedere tutto nero non aiuterà, ma avrà come unico effetto ...