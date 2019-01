Editing genetico | cinque scimmie clonate in Cina per aiutare a studiare tumori e diabete

L' Editing genetico sarà protagonista dell'avanzamento della scienza : Nonostante i danni arrecati alla ricerca del settore e alla credibilità della scienza da parte del biofisico cinese He Jiankui, che ha modificato il DNA embrionale di due gemelle per proteggerle da ...

Editing genetico - scienziato cinese : “Creati i primi esseri umani con Dna modificato” : La Cina è riuscita a creare i primi esseri umani geneticamente modificati. È quanto sostenuto da He Jiankui, un ricercatore cinese con formazione americana oggi impiegato alla Southern University of Science and Technology di Shenzhen, alla vigilia di una conferenza sull’Editing genetico in programma per martedì 27 novembre a Hong Kong. Secondo quanto racconta lo scienziato in un video pubblicato su Youtube (vedi immagine), le gemelle ...