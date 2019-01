Ascolti Tv | crolla «Adrian» | la serie-evento di Adriano Celentano

Adrian - crollano gli Ascolti : 15% di share per la prima parte - 13 - 3% nella seconda. Celentano “c’è e non c’è” : che farà Mediaset per le prossime 7 puntate? : crollano gli ascolti di Adrian, il secondo appuntamento dello show evento di Adriano Celentano è stato visto da soli 3.965.000 telespettatori e il 15% di share nella prima parte e da 2.883.000 e il 13,3% nella seconda. Hanno abbandonato Canale 5 due milioni di spettatori e circa il 6% di share, lo si poteva immaginare guardando la curva degli ascolti al debutto. La serata è stata vinta dal film tv in onda su Rai1 “Liberi di ...

Ascolti TV | Martedì 22 gennaio 2019. Crolla Adrian (15%-13.3%) : Adrian Su Rai1 il film tv Liberi di Scegliere ha conquistato 4.179.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Adrian ha raccolto davanti al video 3.965.000 spettatori pari al 15% di share con il segmento Aspettando Adrian, in onda dalle 21.41 alle 22.18, e 2.887.000 spettatori (13.3%) con il cartone animato, in onda dalle 22.18 alle 23.30 (qui gli Ascolti della prima puntata). Su Rai2 9-1-1 ha interessato .000 ...

Ascolti tv di ieri : flop La dottoressa Giò che crolla e viene battuta da Fazio : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti tv della giornata di ieri, domenica 20 gennaio. In prime time è andata in onda la seconda delle quattro puntata de La dottoressa Giò, la serie tv di Canale 5 con protagonista Barbara D’Urso, mentre su Raiuno è tornato in onda l’appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio. Ad avere la meglio, contrariamente a tutte le aspettative, è stato proprio il ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 dicembre 2018. Champions 17.8% - Arbore 14.5% - Animali Fantastici 11.8%. Crolla Chiambretti (3.6%) : Guarda...Stupisci Nella serata di ieri, Mercoledì 12 dicembre 2018, su Rai1 l’incontro di Champions League Young Boys-Juventus ha conquistato 4.393.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 il film in prima visione Animali Fantastici e dove trovarli ha raccolto davanti al video 2.352.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 l’esordio di Guarda.. Stupisci con Renzo Arbore ha interessato 2.603.000 spettatori pari al ...

Ascolti tv : boom per 'L'Amica Geniale' - crolla 'Il ristorante degli chef' : Partenza col botto per la nuova serie tv di Rai 1, tratta dall'omonimo best seller di Elena Ferrante e diretta da Saverio...

Ascolti TV | Venerdì 16 novembre 2018. Vince Tale e Quale Show (21.61%) - Scherzi a Parte crolla (16.06%) : Giorgio Panariello a Tale e Quale Nella serata di ieri, Venerdì 16 novembre 2018, su Rai1 – dalle 21.34 alle 00.5 – la semifinale del torneo di Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.397.000 spettatori pari al 21.61% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 alle 0.25 – la seconda puntata di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.061.000 spettatori pari al 16.06% di share (Scherzi a Parte a Parte della durata di 4 ...

Ascolti TV | Venerdì 16 novembre 2018. Vince Tale e Quale Show (21.61%) - Bonolis crolla (16.06%) : Giorgio Panariello a Tale e Quale Nella serata di ieri, Venerdì 16 novembre 2018, su Rai1 la semifinale del torneo di Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.397.000 spettatori pari al 21.61% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.061.000 spettatori pari al 16.06% di share. Su Rai2 Nemo ha interessato 1.013.000 spettatori pari al 4.62% di share. Su Italia 1 Self/less ha intrattenuto 904.000 ...

