«Se la strada potesse parlare» | il ritorno del regista di «Moonlight»

(Di martedì 22 gennaio 2019) Dopo aver vinto l’Oscar con «», Barry Jenkins torna in sala con la trasposizione di porta sullo schermo uno dei libri più noti e apprezzati di James Baldwin, «If Beale Street Could Talk». Siamo negli anni ’70, quartiere di Harlem, Manhattan. Uniti da sempre, la diciannovenne Tish e il fidanzato Alonzo, detto Fonny, sognano un futuro insieme. Quando Fonny viene arrestato per un crimine che non ha commesso, Tish, che ha da poco scoperto di essere incinta, fa di tutto per scagionarlo, con il sostegno incondizionato di parenti e genitori. Senza più un compagno al suo fianco, Tish deve affrontare l’inaspettata prospettiva della maternità. Mentre le settimane diventano mesi, la ragazza non perde la speranza, supportata dalla propria forza interiore e dall’affetto della famiglia, disposta a tutto per il bene della figlia e del futuro genero. Vincitore di un Golden Globe 2019 ...