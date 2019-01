Napoli | De Laurentiis a Parigi | si parla anche di mercato | botta e risposta con il

Napoli - De Laurentiis a Parigi : ANSA, Napoli, 22 GEN - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarà stasera alla sfilata di Armani all'Hotel d'Evreux di Place Vendome, a Parigi. De Laurentiis è stato invitato da Armani ...

Napoli - Barella non si molla : rilancio di De Laurentiis. Ecco l’offerta : Napoli Barella – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Napoli, Barella non si molla: rilancio di De Laurentiis. Ecco ...

Napoli - il Comune mette in mora De Laurentiis e chiede biglietti omaggio per le partite : Il Comune chiede soldi e biglietti omaggio al patron della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis. Eccolo il cuore della nuova convenzione proposta al patron. Palazzo San Giacomo mette in mora la società ...

Napoli - tentazione De Laurentiis : il figlio in panchina dopo Ancelotti : 'Qui si sta da Dio, vorrei tanto rimanerci a lungo e penso che finirà così'. Il cuore e il corpo di Carlo, checché se ne dica, non sono più quelli di uno zingaro. Negli ultimi nove anni ha cambiato ...

Napoli - tentazione De Laurentiis : il figlio in panchina dopo Ancelotti : «Qui si sta da Dio, vorrei tanto rimanerci a lungo e penso che finirà così». Il cuore e il corpo di Carlo, checché se ne dica, non sono più quelli di...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis a Parigi : Allan verso il PSG? : Un viaggio di piacere in cui però potrebbe trovare spazio anche il Calciomercato . L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta che il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è volato a Parigi con la famiglia per godersi una piccola vacanza. Nella capitale francese, però, ha sede il PSG che ultimamente sta ...

Napoli - che schiaffo di De Laurentiis : “la vittoria sulla Lazio la dedico a chi ci ha respinto il ricorso” : Il presidente azzurro ha dedicato la vittoria sulla Lazio al presidente della Caf che venerdì scorso ha respinto il ricorso del Napoli per la squalifica di Koulibaly Una vittoria convincente, arrivata contro una squadra pericolosa come la Lazio. Il Napoli sorride nella prima uscita del 2019, salendo momentaneamente a meno sei dalla Juventus, in attesa che i bianconeri giochino questa sera contro il Chievo. Cafaro/LaPresse Un successo ...

De Laurentiis : «Un autogol il Napoli fuori dalla Superlega» : De Laurentiis ha parlato anche di altro, a margine della sentenza a Koulibaly. Della Superlega e del mercato del Napoli. Il mercato «Il Napoli dell’era De Laurentiis ha dimostrato di essere la quarta realta` calcistica italiana con i suoi 40 milioni di tifosi certificati in giro per il mondo. Chi sara` preposto a prendere certe decisioni, farebbe un clamoroso autogol se non tenesse in conto i nostri risultati sportivi ottenuti in questi ...

Napoli - De Laurentiis : 'Koulibaly umiliato - pronto a lasciare il calcio!' : DE Laurentiis - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha commentato al Corriere dello Sport : 'Anche stavolta il sistema, inteso come organizzazione, ha dimostrato di non sapere cambiare, ...

Napoli - Koulibaly a Roma per il ricorso contro la squalifica : al suo fianco De Laurentiis : Kalidou Koulibaly cercherà di vedere eliminata la squalifica a seguito di quanto accaduto durante la gara tra Inter e Napoli Kalidou Koulibaly è arrivato presso la sede della Corte d’Appello della Figc a Roma dove tra poco sarà discusso il ricorso del Napoli contro la seconda giornata di squalifica che gli è stata inflitta dopo il rosso rimediato in Inter-Napoli per l’applauso all’arbitro Mazzoleni. Il difensore del ...

Napoli - anche il presidente De Laurentiis presente per il ricorso di Koulibaly : Il Napoli non ci sta contro la squalifica al calciatore del Napoli Koulibaly dopo l’espulsione contro l’Inter che è costata due turni di stop, il club azzurro ha presentato ricorso che sarà discusso domani alle 13.30 alla corte d’appello della Figc, presente lo stesso calciatore senegalese e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, lo si apprende da fonti qualificate del Napoli così come riporta l’Ansa. Il ...

Napoli-Lozano : De Laurentiis tratta con Raiola. Milan - non solo Higuain : monta il caso Calhanoglu : Lozano, il Napoli fa sul serio. In programma c'è un incontro tra la società campana e l'agente del talento del Psv, Mino Raiola, per capire le condizioni dell'operazione. Il classe '95 è il profilo ...

Mercato Napoli - il Psg rilancia per Allan. De Laurentiis in pressing su Barella : I due affari sono collegati: solo con l'arrivo del capitano del Cagliari il patron partenopeo, per non meno di 100 milioni, lascerà partire il brasiliano