L’annuncio di Matteo Renzi | “Non mi candido alle Europee e non farò una mia lista”

Pd - L’annuncio di Matteo Renzi : “Non mi candiderò al Congresso” : Matteo Renzi non si candiderà al Congresso del Pd e non correrà, quindi, per fare nuovamente il segretario dem. Ad assicurarlo è lo stesso ex presidente del Consiglio con un lungo post su Facebook. E garantisce: "Chiunque vincerà il congresso avrà il mio rispetto e non il logorio interno che ho ricevuto io".Continua a leggere