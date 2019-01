Ilaria D' Amico | la toccante rinuncia per Gigi Buffon e i suoi figli | una scelta di vita

Ilaria D’Amico e la sua famiglia allargata - la compagna di Buffon si racconta : “vorrei una figlia femmina - però…” : Ilaria D’Amico e la vita con Gigi Buffon a Parigi, la bellissima giornalista Sky tra lavoro e famiglia Ilaria D’Amico, a seguito del trasferimento di Gigi Buffon al PSG, è costretta a fare la spola tra Parigi e Milano. La giornalista, dopo anni alla conduzione del programma Sky dedicato alla Serie A, che la impegnava quasi tutte le settimane, ha preferito un impegno meno gravoso, dedicandosi alla Champions League della ...

Gigi Buffon e Ilaria D’amico vacanze in montagna in famiglia in Toscana : Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno preferito trascorrere le vacanze sulle montagne toscane, dove hanno una casa. Il settimanale “Gente” pubblica le immagini della famiglia Buffon a Treschietto in Lunigiana all’uscita dalla Chiesa. Gigi sorride portando in braccio l’ultimo arrivato, il piccolo Leopoldo Mattia, Ilaria ride, saluta e chiacchiera con i parenti di Buffon. In questo paesino della Toscana sono di casa e con il team al ...

Ilaria D'Amico - lezione alla Boldrini : 'Se accetti i soldi degli islamici...'. Quella durissima verità : Una Ilaria D'Amico contro le ipocrisie del pallone e della politica. La conduttrice Sky è intervenuta sulla polemica per la finale della Supercoppa tra Milan e Juventus che si disputerà il 16 gennaio in Arabia Saudita , a Gedda , alla quale potranno ...

Ilaria D’Amico : «Meglio giocare la Supercoppa in Italia - ma si sapeva da mesi» : «Nessuno ha detto nulla. Se accetti i soldi, devi prendere il pacchetto. Altrimenti lo dici prima: vi porto la Supercoppa, ma in cambio vogliamo il rispetto delle donne»

Napoli - i tifosi si scagliano contro Ilaria D'Amico : il commento ad Ancelotti... : La conduttrice di Sky Sport Ilaria D'Amico ha rivolto a Carlo Ancelotti un commento ritenuto offensivo dalla gran parte dei tifosi del Napoli