Fintech tra vantaggi e spauracchi

(Di martedì 22 gennaio 2019) In principio, nell'immaginario dell'uomo medio italiano, l'attività bancaria era associata a due parole: sicurezza ed austerità. Da una parte, infatti, ottenere un lavoro in banca significava anzitutto garantire a se stessi e alla propria famiglia un lavoro stabile e ben retribuito, dall'altra le banche erano percepite come istituzioni algide, alle prese con i lenti ritmi delle liturgie della burocrazia e quindi distanti dalla dinamicità del mondo reale.Poi, dai tardi anni Ottanta, è arrivata la Financial Technology.Con il termine, nato dalla crasi di Finance e Technology, si indica il punto di incontro tra strumenti finanziari e tecnologia, e, per esteso, il processo di innovazione che sta rivoluzionando l'attività bancaria, spingendola ad abbandonare i servizi tradizionali per offrirne di nuovi grazie all'apporto delle moderne ...