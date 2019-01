Call of Duty Black Ops 4 | Activision propone uno speciale reticolo per circa 2 euro

In Europa domina il calcio : FIFA 19 supera Red Dead Redemption 2 e Call of Duty : Black Ops 4 tra i giochi più venduti : In Europa, nel 2018, il gioco che ha venduto di più, nonostante i numerosi capolavori che stanno fioccando adesso che siamo sul finire dell'attuale generazione videoludica, è stato FIFA 2019.Nel Vecchio Continente ha vinto il calcio, battendo dunque il pluripremiato Red Dead Redemption 2, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Call of Duty: Black Ops 4 di Activision.I dati, riporta WCCFtech, sono stati raccolti da 15 paesi tra cui Austria, ...

Call of Duty Black Ops 4 : Annunciata la modalità AMBUSH per Blackout : Treyarch e Activision sono liete di annunciare una nuova modalità a tempo per il Blackout (Battle Royale) di Call of Duty Black Ops 4, ci stiamo riferendo ad AMBUSH, la quale si affianca alla modalità Down But Not Out, disponibile dalla prossima settimana anche su Xbox One e PC oltre che PS4. AMBUSH: La nuova modalità a tempo di Call of Duty Black Ops 4 Blackout A partire dal 30 Gennaio sarà disponibile la ...

Novità nel Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4 - arriva il respawn : C'era senza dubbio parecchia titubanza in relazione alla scelta di Treyarch di puntare in Call of Duty Black Ops 4 esclusivamente sul comparto multiplayer online. Per la prima volta nella storia del franchise la serie si è presentata infatti al cospetto dei suoi aficionados monca della componente per singolo giocatore. Unica eccezione alla regola è rappresentata dai tutorial che mettono da subito in chiaro le abilità dei diversi specialisti tra ...

Volete provare Blackout? Al via la prova gratuita della modalità battle royale di Call of Duty : Black Ops 4 : Blackout, l'apprezzata modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4, è ora disponibile per il download e gioco gratuito su tutte le piattaforme. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale di Activision.Da oggi fino al 24 gennaio, la prova gratuita di Blackout include tutta l'azione intensa del gioco che riunisce personaggi, ambientazioni, armi e equipaggiamenti di tutta la serie Black Ops conosciuti e amati dai fan - tutto nella più grande ...

Call of Duty Black Ops 4 : introdotto per la prima volta il respawn nella modalità Blackout : Questa settimana si preannuncia grandiosa per coloro che sperano di provare Call of Duty: Black Ops 4. Oggi segna l'inizio della prima prova gratuita di 7 giorni di Blackout e, insieme a questo, l'arrivo del respawn nella modalità battle royale. Questo dovrebbe sicuramente aiutare i nuovi giocatori.Come segnala Eurogamer.net, la modalità è (giustamente) chiamata Down But Not Out, ed è una LTM solo per squadre che consente ai giocatori di ...

Nuove indiscrezioni Call of Duty Modern Warfare 4 - multiplayer al centro? : Siamo soltanto all'inizio del 2019, ma le voci su un possibile Call of Duty Modern Warfare 4 si stanno facendo già parecchio insistenti. Siamo ovviamente ancora nel campo dei rumor e delle mere speculazioni, con gli utenti e gli esperti che si rifanno ai più piccoli dettagli in rete per giungere alle proprie conclusioni, sebbene la presenza di Infinity Ward in cabina di regia per il prossimo capitolo della serie permetta di indirizzare il ...

Call of Duty Black Ops 4 : da giovedì 17 gennaio sarà possibile provare la modalità Blackout gratuitamente per una settimana : Oggi, Activision e Treyarch hanno annunciato che i fan potranno giocare gratuitamente alla famosa modalità Battle Royale di Call of Duty: Black Ops 4 durante la prova gratuita di Blackout, disponibile da giovedì per una settimana su PS4, Xbox One e PC. Per l'occasione gli sviluppatori hanno pubblicato un breve trailer che potete vedere qui sotto.La prova gratuita di Blackout includerà tutta l'azione intensa della modalità di gioco che riunisce ...

Battle Royale in Call of Duty Modern Warfare 4 - le indiscrezioni al 9 gennaio : Sono trascorsi soltanto una manciata di mesi da quando Call of Duty Black Ops 4 ha fatto la sua comparsa sugli scaffali dei negozi, e mentre milioni di giocatori continuano a popolarne le modalità di gioco online c'è chiaramente chi è già proiettato verso il futuro. Gli ultimi giorni sono stati infatti ricchi di fermento in giro per la rete, con le notizie (o. perlopiù, i rumor, ndr) in merito al futuro della saga che si rincorrevano ora dopo ...

Il nuovo capitolo di Call of Duty avrà la campagna single player? : L'ultimo capitolo della serie Call of Duty è stato indubbiamente temerario sotto numerosi punti di vista. Una sorta di sperimentazione a tutto tondo quella operata da Black Ops 4, con i ragazzi di Treyarch che hanno voluto sia inserire all'interno del titolo la tanto chiacchierata modalità Blackout, il Battle Royale dedicato della saga sparatutto, e allo stesso tempo hanno di fatto snobbato qualsivoglia campagna per giocatore singolo. Una scelta ...

Call of Duty Modern Warfare 4 potrebbe includere una versione rimasterizzata della campagna di Modern Warfare 2 : Ora che Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile da alcuni mesi, i rumor si sono concentrati sul prossimo gioco della serie che, a quanto pare, dovrebbe essere Call of Duty: Modern Warfare 4. Alcune informazioni trapelate stanno facendo il giro del web, inclusa quella relativa alla campagna, che, stando alle voci, sarà una rimasterizzazione della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2, invece di un'esperienza completamente originale.Come ...

Rimossa una recensione positiva di Call of Duty : Black Ops 4 dopo l'aggiunta delle microtransazioni : Come segnalato su ResetEra, il canale YouTube Skill Up ha deciso di rimuovere la sua recensione positiva di Call of Duty: Black Ops 4 in seguito all'arrivo delle microtransazioni.Il canale ha pubblicato un video in cui si spiegano le motivazioni dietro tale decisione e, a quanto pare, Skill Up ha scelto di non promuovere questo tipo di monetizzazione:"Ho recensito Black Ops 4 in modo molto positivo, ma questo prima dell'arrivo delle ...

La modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 presto gratuita? Le previsioni per il 2019 : Il 2018 di Call of Duty Black Ops 4 è stato indubbiamente interessante. Il ritorno sulla scena della storica serie targata Activision, che per l'occasione ha ritrovato in cabina di regia i ragazzi di Treyarch, ha senza ombra di dubbio catturato le attenzioni della community di appassionati, grazie anche e soprattutto a una serie di scelte che hanno avuto un impatto importantissimo sotto il profilo del gameplay. L'abbandono della componente ...

Le previsioni di Pachter per il 2019 : una nuova versione di Switch - un nuovo BioShock - Overwatch e Call of Duty 4 Blackout free-to-play : Anno nuovo, previsioni nuove. Puntuali come la mezzanotte del 31 dicembre che saluta il vecchio 2018, e con un già cospicuo numero di videogiochi che promettono di tenerci compagnia durante i mesi a venire, il ben noto analista di Wedbush Security Michael Pachter ha rilasciato le sue previsioni sui possibili fatti salienti del 2019 videoludico.Leggiamo da Gamesindustry, che come da tradizione riporta le previsioni dei più noti esperti di analisi ...

Nuovo capitolo di Call of Duty all’orizzonte - quale direzione per la serie? : È senza ombra di dubbio un momento storico molto particolare per la serie Call of Duty. L'ultimo capitolo, approdato sugli scaffali soltanto una manciata di mesi fa, ha rappresentato un punto di svolta per l'intera saga: abbandonati totalmente i lidi single player, Activision – in collaborazione con i ragazzi di Treyarch – ha voluto orientarsi esclusivamente verso le dinamiche ludiche multigiocatore, sfruttando anche la grandissima attrattiva ...