Vicenza | mamma in un raptus getta a terra la neonata e la uccide

Vicenza - mamma uccide la figlia di 3 giorni : l'ha scaraventata per terra - poi ha tentato il suicidio. «Forse crisi post partum» : Una mamma di 41 anni ha ucciso la figlia di soli tre giorni : la donna ha scaraventato la neonata per terra e poi ha tentato il suicidio tagliandosi la gola con un coltello. La donna è stata...

