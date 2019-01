Torinesi in Siria | M5S | no iniziativa pm

I Torinesi combattenti in Siria : “Non siamo terroristi. Abbiamo fatto di tutto per evitare che Torino finisse nel mirino dell’Isis” : A guardarlo, seduto a un tavolino di un bar, non sembra un reduce del fronte Siriano, partito da Torino per combattere l’Isis, prima con una videocamera poi con un kalashnikov. Maglione e giacca nera, jeans, qualche libro in una borsa di tela. Eppure Davide Grasso, 38 anni, in Siria, tra il 2016 e il 2017, ci è stato nove mesi, di cui sette al fian...