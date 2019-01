MotoGp | conclusa l’operazione di Jorge Lorenzo | gli ultimi aggiornamenti

sportfair

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il dottor Mir ha ridotto la frattura allo scafoide della mano sinistra di, infortunatosi durante un allenamento di cross Operazione, frattura ridotta e decorso post operatorio già cominciato.si è sottoposto questo pomeriggio ad intervento chirurgico, dopo il problema occorso allo scafoide della mano sinistra durante un allenamento su una pista da cross. Il maiorchino si è recato a Peschiera per un controllo, per poi volare a Barcellona per farsi operare dal dottor Mir.L’operazione è avvenuta oggi intorno alle 14.40, al momento però non si conoscono i dettagli e gli eventuali tempi di recupero di, la cui presenza ai test di Sepang del prossimo 6 febbraio resta alquanto improbabile. Nelle prossime ore sono attese novità, che potrebbero far luce sulla data di rientro del maiorchino.L'articolol’operazione ...