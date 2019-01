Maratona Dubai 2019 | programma | orari e tv Data e come vederla in streaming

oasport

: Appassionati di #running, allacciate le scarpe! ???? Ecco alcune ispirazioni per un 2019 di sport! ??… - AgencyOnTheRoad : Appassionati di #running, allacciate le scarpe! ???? Ecco alcune ispirazioni per un 2019 di sport! ??… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Venerdì 25 gennaio si correrà ladi, prima 42 km di caratura internazionale dell’anno. Negli Emirati Arabi Uniti andrà in scena una gara di assoluto spessore con diversi big al via. Al maschile c’è grande attesa per l’etiope Feyisa Lilesa, argento olimpico a Rio 2016 che sembra essere il grande favorito della vigilia. Tra le donne, invece, riflettori puntati su Lemi Berhanu e Worknesh Degefa. Si correrà in Medio Oriente, in uno scenario sempre affascinante e su un percorso che non presenta particolari difficoltà: potrebbero arrivare anche dei buoni tempi.Di seguito la, il calendario completo, ildettagliato e l’o d’inizio delladi. Glisono italiani, si gareggerà all’alba locale (ci sono tre ore di differenza tra l’Italia e)., ...