Lazio: ecco il referto medico di Luiz Felipe

(Di lunedì 21 gennaio 2019)ilsulle condizioni del difensore della, uscito a metà primo tempo nel posticipo contro il NapoliSerie A News- Dopo la sconfitta del San Paolo, in casarischia di arrivare un’altra tegola. Infatti, nella gara contro il Napoli, si è infortunato, che è uscito in lacrime dal campo al ventiseiesimo minuto del primo tempo, per far posto a Bastos. Le condizioni del brasiliano non sono ancora del tutto definitive, ma la sensazione è che forse il pericolo è stato scampato in tempo.Tuttavia, non è escluso che il centrale difensivo possa saltare alcune partite e, con la squalifica di Acerbi, la formazione di Simone Inzaghi si ritrova in piena emergenza nel reparto arretrato, in vista della grande sfida contro la Juventus.perchè la dirigenza capitolina potrebbe tentare un assalto last minute su Zappacosta, anche se la ...